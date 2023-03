Foggia – Monopoli 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia-Monopoli di mercoledì 15 marzo 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 32° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

FOGGIA – Mercoledì 15 marzo allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena il derby pugliese Foggia–Monopoli, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte, la formazione di Mario Somma reduce dalla sconfitta esterna con l’Avellino (3-2) che ha messo fine alla striscia di ben otto risultati consecutivi. Dall’altro lato invece, gli uomini di Giuseppe Pancaro che vengono dalla sconfitta interna con la Fidelis Andria ultima in classifica (1-2) dopo le due vittorie con Messina (0-1) e Monterosi (3-2). Sfida tra due squadre in piena zona play-off: il Foggia quarto a quota 49 spera ancora nel terzo posto distante tre lunghezze ma deve guardarsi anche dietro soprattutto da Cerignola (48) e dal Picerno (47) mentre il Monopoli settimo a quota 45 vuole avvicinare proprio il quarto posto dei satanelli con una vittoria e tenere lontano le altre inseguitrici. Allo Zaccheria sono arrivate otto vittorie, tre pareggi e quattro ko per il Foggia mentre il Monopoli in esterna ha portato a casa quattro successi, sei pareggi e cinque ko. A dirigere l’incontro Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza coadiuvato dagli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Luca Bernasso di Milano.

RISULTATO IN DIRETTA: FOGGIA - MONOPOLI 1-0 (2'T) SECONDO TEMPO 19' fermato in offside Starita, sala bene la linea difensiva foggiana che al momento ha rischiato poco 18' contropiede del Foggia concluso da Iacoponi che fa partire un diagonale rasoterra in area non irresistibile per Pisseri che blocca 16' esce Beretta per Vacca, fuori Rolando per Manzari 15' angolo conquistato dal Monopoli sulla destra d'attacco: batte Viteritti verso il secondo palo dove De Risio colpisce di testa alto 11' fallo in attacco di Beretta all'ingresso in area su Viteritti, una sbracciata nel tentativo di farsi largo 9' contropiede del Foggia orchestrato da Petermann che avanza centralmente sulla trequarti e ai 25 metri lascia partire una conclusione che sorvola la traversa 6' troppo tempo per effettuare il rinvio, Thiam viene ammonito dall'arbitro che lo aveva già avvisato nel primo tempo 5' fermato in posizione di fuorigioco per Starita 1' conclusione in area di Fella deviata dalla difesa, primo angolo di questo secondo tempo. Sugli sviluppi del corner nulla di fatto E' il Foggia a muovere il primo pallone della ripresa, nessun cambio nell'intervallo Squadre nuovamente in campo, si riparte dall'1-0 per il Foggia PRIMO TEMPO 47' duplice fischio dell'arbitro, squadre negli spogliatoi con il vantaggio del Foggia per 1-0. Decide una rete di Peralta su calcio di rigore al 35'. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per seguire la seconda parte del derby di Puglia 46' batte Pinto che non risce a tenere bassa la mira e sinistro con sfera sopra la traversa 45' 2 minuti di recupero 45' giocata di Starita ai 25 metri in mezzo a due avversari viene steso e prende una punizione 42' conclusione in area di Fella con il destro dopo aver soffiato palla a Leo ma tentativo sporcato dalla difesa sul fondo. Sul corner riesce ad alleggerire la difesa 42' a terra Costa dopo un contrasto di gioco ma nessun problema per lui 41' tentativo di Giannotti in area ma non riesce a impattare bene sulla sfera 38' bella conclusione di Frigerio dal limite dell'area con il destro e palla di un metro a lato! 35' PERALTA!!!! FOGGIA IN VANTAGGIO!! Dal dischetto freddo il numero 10 che con il mancino spiazza Pisseri calciando di forza alla sua sinistra 33' rigore per il Foggia! L'arbitro vede un braccio largo di Mulé sulla conclusione in area di Iacoponi. Giallo per il difensore 29' efficace raddoppio di marcatura su Peralta ai 30 metri e qualche istante più tardi ci prova dalla lunga distanza Petermann ma un tocco di un avversario disinnesca la conclusione, pallone docile tra le braccia di Pisseri 27' fallo su Starita da parte di Frigerio, una trattenuta che costa il giallo 25' spunto personale di Starita che in area controlla e conclude debolmente in diagonale, blocca senza problemi Thiam. Nell'occasione forse avrebbe potuto far meglio allargando sullo smarcato Rolando 24' cross dal fondo di Vitteritti, buon tempo di uscita di Thiam e dall'altra parte sprint di Iacoponi che crossa basso in area per Beretta ma viene anticipato 22' avvio di gara con maggior possesso palla per gli ospiti ma al momento hanno tenuto i ritmi piuttosto compassati 19' fallo in attacco di Frigerio che in area ha provato ad avventarsi su un pallone proveniente dalla destra su bella sovrapposizione di Garattoni 17' tentativo di conclusione a giro con il destro appena dentro l'area per Fella ma alza la mira 14' primo giallo della partita per Giannotti, punito un intervento da dietro sulla trequarti. Batte Costa, in area prova ad avventarsi Leo anticipato da Fella 9' punizione conquistata sulla trequarti da Vitteritti. Batte Pinto forte sul primo palo dove interviene la difesa Kontek ma fischiato un fallo in attacco 6' Giannotti chiuso in area da Garattoni che rimedia a un primo errore ai 25 metri dove si è fatto soffiar palla 4' lancio di Vitteritti per Fella anticipato di testa in area dall'attenta difesa 2' abbozza un pressing la squadra di Pancaro e avversari che tornano su Thiam al rinvio lungo e palla persa Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Monopoli in maglia bianca, Foggia nella tradizionale rossonera Foggia e Monopoli fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto per l'inizio della partita. Per i satanelli l'occasione di raggiungere in classifica il Pescara che oggi ha perso a Messina Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al derby pugliese tra Foggia e Monopoli. Dalle ore 21 seguiremo assieme la partita valida per la 32esima giornata. In casa rossonera pesa l'assenza di Ogunseye per squalifica assieme a Di Pasquale mentre torna disponibile Rizzo. In casa biancoverde assente Santaniello e trio formato da Giannotti, Starita e Rolando dietro Fella. TABELLINO FOGGIA (3-4-3): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni; Frigerio, Petermann, Costa; Beretta (dal 16' st Vacca), Peralta, Iacoponi. A disposizione: Nobile, Pirrò, Kontek, Markic, Rutjens, Agnelli, Vacca, Bjarkason, Odjer, Schenetti, Iacoponi, Battimelli, Capogna. Allenatore: Mario Somma. MONOPOLI (4-2-3-1): Pisseri; Viteritti, Mulé, De Santis, Pinto; De Risio, Vassallo; Giannotti, Starita, Rolando (dal 16' st Manzari); Fella. A disposizione: Vettorel, Falbo, Bizzotto, Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Bussaglia, Hamlili, Manzari, Piarulli. Allenatore: Giuseppe Pancaro. Reti: al 35' pt Peralta (rigore) Ammonizioni: Giannotti, Frigerio, Mulé, Thiam Recupero: 2 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

FOGGIA (3-4-3): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni; Frigerio, Petermann, Costa; Beretta, Peralta, Iacoponi. A disposizione: Nobile, Pirrò, Kontek, Markic, Rutjens, Agnelli, Vacca, Bjarkason, Odjer, Schenetti, Iacoponi, Battimelli, Capogna. Allenatore: Mario Somma.

MONOPOLI (4-2-3-1): Pisseri; Viteritti, Mulé, De Santis, Pinto; De Risio, Vassallo; Giannotti, Starita, Rolando; Fella. A disposizione: Vettorel, Falbo, Bizzotto, Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Bussaglia, Hamlili, Manzari, Piarulli. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

I convocati del Foggia

Portieri: Nobile, Thiam, Pirrò

Difensori: Rizzo, Kontek, Leo, Markic, Rutjens

Centrocampisti: Garattoni, Agnelli, Vacca, Petermann, Frigerio, Bjarkason, Costa, Odjer

Attaccanti: Schenetti, Peralta, Beretta, Iacoponi, Battimelli, Capogna.

Presentazione del match

QUI FOGGIA – A difesa di Thiam ci saranno Rutjens, Kontek e Rizzo. Sulle corsie laterali Garattoni a destra e Costa a sinistra mentre a centrocampo ci saranno Frigerio, Petermann e Odjer. In avanti il tandem offensivo composto da Peralta e Iacoponi.

QUI MONOPOLI – Tra i pali Vettorel, Mulè e De Santis nel cuore della difesa con Viteritti e Pinto sulle corsie laterali. Sulla mediana De Risio e Vassallo mentre in avanti Giannotti, Manzari e Rolando a supporto dell’unica punta Fella.

Le probabili formazioni di Foggia-Monopoli

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Rutjens, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Odjer, Costa; Peralta, Iacoponi. Allenatore: Mario Somma.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulé, De Santis, Pinto; De Risio, Vassallo; Giannotti, Manzari, Rolando; Fella. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership, oppure sul portale OneFootball in modalità pay per view.