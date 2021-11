Foggia – Paganese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia – Paganese del 7 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13° del Girone B di Serie C 2021/2022

FOGGIA – Domenica 7 novembre, alle ore 17.30, allo Stadio “Pino Zaccheria”, andrà in scena Picerno – Foggia, gara valida per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Picerno e in classifica sono all’ottavo posto con 11 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte; 16 gol fatti e 12 subiti. La squadra di Zeman non perde dallo scorso 10 ottobre quando cadde sotto i colpi del Palermo. Gli ospiti vengono, invece, dalla sconfitta esterna per 3-0 contro l’Avellino e sono quindicesimi, a pari merito proprio con la squadra toscana a quota 12 punti, con un percorso di 5 partite vinte, 2 pareggiate e 5 perse, con 13 reti realizzate e 17 incassate. In settimana, nella Coppa Italia di Serie C, hanno battuto per 2-1 la Virtus Francavilla. Sono 14 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 7 vittorie per il Foggia, 4 pareggi e 2 affermazioni della Paganese. A dirigere la gara, il cui inizio è stato programmato alle 17.30, sarà il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze.

I convocati del Foggia

PORTIERI: Alastra, Volpe, Dalmasso

DIFENSORI: Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Di Jenno, Martino

CENTROCAMPISTI: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Ballarini, Petermann

ATTACCANTI: Ferrante, Curcio, Merkaj, Vigolo, Tuzzo

Le dichiarazioni di Zeman alla vigilia

“Abbiamo tanta voglia di fare. Ogni partita é a sè perché sono tutte partite equilibrate. Non importa che l’avversario si chiami Bari, Catania o in altro modo. in ogni partita ciascuna squadra cerca di superare l’altra. L’importante é affrontare la gara con la convinzione di poter vincere”.

La presentazione del match

QUI FOGGIA – La formazione allenata dal boemo Zeman potrebbe adottare modulo 4-3-3 standard, con Alastra in porta e Garattoni, Sciacca, Girasole e Martino schierati in difesa. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Rocca, Petermann e Gallo, alle spalle del tridente d’attacco formato da Merkaj, Ferrante e Curcio.

QUI PAGANESE – Grassadonia potrebbe adottare il modulo 3-5-2, schierando Baiocco tra i pali e dal 1′ in difesa Bianchi, Sbampate e Scanagatta. In cabina di regia Firenze con Tissone eSito; sulle corsie Zanini e Manarelli. Davanti Iannone e Guadagni,

Le probabili formazioni di Foggia – Paganese

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Gatattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Gallo, Petermann, Rocca; Merkaj, Ferrante, Curcio. Allenatore: Zeman.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Sbampato, Scanagatta; Zanini, Tissone, Firenze, Sito, Manarelli; Iannone, Guadagni. Allenatore: Grassadonia.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Foggia – Paganese, valido per la dodicesima giornata del campionato di 2021/2022, , verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.