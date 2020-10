La partita Foggia – Potenza dell’11 ottobre 2020 in diretta: all’esordio casalingo la squadra di Cau ha la meglio grazie a una rete per tempo di Germinio e Dell’Agnello

Cronaca minuto per minuto e tabellino

RISULTATO FINALE: FOGGIA-POTENZA 2-0 SECONDO TEMPO 50' è finita! Con un gol per tempo il Foggia centra la prima vittoria stagionale ai danni del Potenza. Vi ringraziamo per averci scelto e ai prossimi live sulla Serie C 48' errore di Boldor, ne approfitta dal fondo Dell'Agnello che però prima di finire a terra in area aveva controllato con una mano. Punizione per la difesa ospite 47' fallo in attacco con la mano di Salvemini, può rifiatare la difesa del Foggia che ha rischiato poco nella ripresa 45' 5 minuti di recupero 44' in campo Agostinone per Gentile 42' angolo per il Potenza: traversone di Sandri, allontana Anelli 41' nuovo cambio per il Potenza: dentro Iacullo e Baclet per Viteritti e Iuliano 40' angolo conquistato da Di Masi, uno dei giocatori migliori di questa partita, nulla di fatto ma resta il possesso palla 39' lascia il campo Ricci per Salvemini 38' in campo Tascini per Curcio 37' palla scodellata in area da Iuliano, con un pugno allontana Fumagalli 36' fallo di Germinio su Ricci, in arrivo nuovi cambi 36' prova a reagire con forza ma senza la necessaria lucidità la squadra ospite 34' cross di Dell'Agnello per Curcio che solo a centroarea fallisce il primo controllo e si fa anticipare dalla difesa 32' chiusura ai 25 metri di Iuliano per Curcio che poteva gestire meglio un break sulla trequarti d'attacco 31' cross di Di Masi, sulla traiettoria Consob che devia in angolo. Sugli sviluppi fischiato fallo in attacco ad Anelli 31' bella girata di Curcio con il mancino dopo un controllo con il destro al limite e palla che si spegne di poco a lato! 30' galvanizzato dal raddoppio la squadra rossonera continua a macinare gioco 27' DELL'AGNELLO!!! RADDOPPIO DEL FOGGIA!!! Lancio lungo di Curcio, cross basso dalla sinistra di Di Masi per l'accorrente compagno che sul filo del fuorigioco ci arriva con il piattone prima di tutti e da due passi trafigge Marchegiani 27' contropiede interrotto da Gavazzi, fallo a centrocampo su Ricci. Giallo anche per lui 25' lancio di Boldor per Panico errato, può risalire il Foggia 23' dentro Garofalo per Vitale e Dell'Angello per D'Andrea 22' gioco fermo, intervento falloso di Di Livio su Di Masi, l'arbitro non interviene con il cartellino 21' sugli sviluppi del corner di Iuliano anticipato in area Sandri 20' in campo Di Livio per Coccia 20' azione di Volpe sulla sinistra, cross basso che carambola sui piedi di Kalombo, è angolo 16' cross di Coccia per il colpo di testa ravvicinato a centroarea di Ricci con Fumagalli che schiaffeggia il pallone salvando in angolo! Sugli sviluppi del corner nulla di fatto 14' Germinio per Salvi, inserimento di Gentile che non arriva nei tempi giusti e Potenza che può allontanare 12' giallo a Vitale che si è messo davanti al pallone ritardando la battuta della punizione 10' angolo dalla destra, ancora Gentile sul primo palo prova nuovamente a prolugare la traiettoria come in occasione dell'azione dal vantaaggio ma in questa occasione gioca di anticipo la difesa 9' verticalizzazione di D'Andrea per Curcio ma Marchegiani è nuovamente reattivo nell'anticiparlo 7' palla in area per Curcio che dopo uno due palleggi spalle alla porta prova una girata da posizione defilata, palla alta 6' cross basso di D'Andrea per Curcio lanciato a rete ma Marchegiani prende il tempo giusto per intervenire e anticiparlo in uscita bassa! 4' intervento falloso di Panico su Kalombo, nuovo possesso palla per la squadra di casa 3' sugli sviluppi di un'azione di contropiede Viteritti per Coccia in area ma la difesa gioca bene in anticipo 2' punizione conquistata da Kalombo, lancio su Curcio che non arriva a destinazione con Vitale che termina a terra ma non c'è il fallo si riparte! calcio d'avvio battuto dal Potenza che dovrà cercare di recuperare il gol di svantaggio squadre in campo per il secondo tempo del match PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo della partita tra Foggia e Potenza sul punteggio di 1-0. Appuntamento fra pochi minuti per seguire assieme il secondo tempo del match 46' conclusione di Panico da fuori area di prima intenzione, palla alta sopra la traversa 45' 1 minuto di recupero 44' risposta immediata degli ospiti con Ricci che conclude sotto misura su sponda di Cianci ma reattivo Fumagalli a togliere la gioia del gol! 43' GERMINIOOOO!!! VANTAGGIO DEL FOGGIA!!! Sul corner dalla destra sul primo palo spizza di testa Gentile a centroarea per il compagno che prende il tempo a tutti e sotto misura calcia in porta! 42' destro a giro appena dentro l'area di D'Andrea, vola Marchegiani a deviare in angolo! 41' cross dal fondo di Coccia, su punizione battuta a sorpresa, nessun arriva al tap in e attento Vitale quasi sulla linea di porta ad allontanare la minaccia! 39' gara spigolosa, questa volta il fallo lo commette di Conson ai 25 metri su Curcio. Batte lo stesso giocatore con palla che arriva docile tra le braccia di Marchegiani 38' la punizione successiva di Sandri è a campanile, nessun problema per Fumagalli che blocca in presa alta 37' fallo di dietri di Gentile su Coccia, inevitabile il giallo per lui 36' prova Vitale a saltare secco Kalombo e finisce a terra ai 25 metri ma l'intervento è corretto 34' punizione ai 30 metri per il Foggia che prova a guadagnare metri in avanti 32' fermato in offside Volpe, al rinvio Fumagalli 29' filtrante di Gentile per Curcio in area ma Marchegiani lo anticipa in uscita 28' ottima chiusura di Germinio su Ricci quasi al limite dell'area, il match sembra salire di intensità 27' cross dal fondo di Volpe, anticipa tutti in presa alta Fumagalli 26' intervento da moviola al limite dell'area con Kalombo che finisce a terra ma l'arbitro lascia giocare scatenando le proteste del giocatore 24' sortita personale di Volpe che dopo 20 metri palla al piede conclude dai 25 metri, traiettoria piuttosto centrale ma Fumagalli non si fida della presa e devia in angolo 23' bello spunto di Kalombo che in area riceve un interessante sponda ma si allunga la sfera finendo per colpire il portiere che lo aveva anticipato in presa bassa. Cartellino giallo per lui 21' contropiede del Potenza che si conclude con l'assist di Volpe per Iuliano ma non inquadra lo specchio della porta 19' conclusione di Curcio da dimenticare, dai 30 metri prova a calciare di prima intenzione ma palla nettamente sopra la traversa 18' ripartenza del Foggia sulla destra ma difesa ospite attenta sulla trequarti difensiva 16' Gentili per Kalombo, cross basso dalla destra ma Coccia sulla traiettoria allonanta la minaccia in area 15' punizione per i rossoneri con Gavazzi che cerca in area Kalombo ma la difesa allontana 13' primo corner per il Foggia dalla sinistra d'attacco, nulla da fare con Vitale che ci mette una pezza per evitare una ripartenza degli avversari 12' primo giallo del match per Ricci intervenuto da dietro sul numero 17 di casa 10' prova la squadra ospite a fare la partita in questo avvio di match, non si registra ancora nessun'azione pericolosa 9' fermato in posizione di offside Volpe, al rinvio Fumagalli 7' punizione dai 30 metri per il Foggia ma palla che si perde sul fondo 6' palla in area di Vitale per Cianci ma c'è una deviazione della difesa a favorire la comoda uscita del portiere 5' fase di studio in questi primi minuti di gioco Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla squadra di casa Benvenuti alla diretta di Foggia - Potenza, il match lo potrete seguire in diretta con la nostra cronaca. TABELLINO FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Salvi, Gentile (dal 44' st Agostinone), Vitale (dal 23' st Garofalo), Di Masi; Curcio (dal 38' st Tascini), D'Andrea (dal 23' st Dell'Agnello). A disposizione: Di Stasio, Aramini, Pompa, Moreschini, Morrone, Dema, Mascolo. Allenatore: Roberto Cau. POTENZA (4-2-3-1): Marchegiani; Panico, Boldor, Conson, Coccia (dal 20' st Di Livio); Sandri, Iuliano (dal 41' st Baclet); Volpe, Ricci (dal 39' st Salvemini), Viteritti (dal 41' st Iacullo), Cianci. A disposizione: Santopadre, Brescia, Romei, Costa Zampa, Coppola, Di Somma, Di Livio, Costa Pinto. Allenatore: Mario Somma. Reti: al 43' pt Germinio, al 27' st Dell'Agnello Ammonizioni: Ricci, Kalombo, Gentile, Conson, Vitale, Gavazzi Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

La presentazione del match

FOGGIA – Domenica 11 ottobre, alle ore 20.45 andrà in scena Foggia – Potenza, incontro valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C. Il match si aprirà con un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Francesco Traiano, giovane imprenditore tifoso del Foggia vittima di una rapina presso la sua attività e scomparso lo scorso 9 ottobre. Da una parte c’è la compagine pugliese che fa il suo esordio stagionale dopo il ripescaggio avvenuto qualche settimana fa. Dall’altra parte c’è la formazione lucana che è reduce dal pari interno contro la Casertana ed in classifica occupa il quinto posto, insieme a Teramo e Vibonese, con 4 punti ed un match da recuperare. La società rossonera ha comunicato ieri che a seguito dei test anti-covid sono riscontrati due casi di positività ma non appartenenti al gruppo dei calciatori.

QUI FOGGIA – I Satanelli potrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Di Stasio in porta, pacchetto difensivo composto da Gavazzi e Kalombo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Anelli e Germinio. A centrocampo Salvi in cabina di regia con Gentile e Sansone mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Curcio, Mbaba e Dell’Agnello.

QUI POTENZA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Brescia tra i pali, pacchetto difensivo composto da Viteritti e Panico sulle corsie esterne mentre nel mezzo Conson e Boldor. In cabina di regia spazio a Iuliano e Sandri mentre davanti spazio a Coccia, Ricci e Volpe alle spalle di Salvemini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Potenza dell’11 ottobre 2020, valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Foggia – Potenza

FOGGIA (4-3-3): Di Stasio; Gavazzi, Anelli, Germinio, Kalombo, Gentile, Salvi, Sansone, Curcio, Mbaba, Dell’Agnello. Allenatore: Marchionni

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Viteritti, Conson, Boldor, Panico, Iuliano, Sandri, Coccia, Ricci, Volpe, Salvemini. Allenatore: Somma

STADIO: Pino Zaccheria