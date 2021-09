Foggia – Turris 0-2: diretta live e risultato finale

La partita Foggia – Turris dell’11 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FOGGIA-TURRIS 0-2

SECONDO TEMPO

90′ Si conclude qui l’incontro tra Foggia e Turris, 0 a 2 il risultato finale. Un saluto da Calciomagazine che vi ricorda di seguire le prossime dirette

61′ La palla termina in rete! Emanuele Santaniello! Cambia il punteggio che adesso è di 0 a 2

46′ Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Foggia e Turris schierate al centro del campo

PRIMO TEMPO

45′ Si conclude il primo tempo tra Foggia e Turris. Ci aggiorniamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo della partita

42′ Rete! Simone Tascone riesce a trovare la via del gol

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Foggia e Turris!

Si gioca Foggia – Turris, siamo pronti a commentare la partita in diretta

Tabellino

FOGGIA (4-3-3): F. Alastra; P. Martino, G. Sciacca, T. Markic, M. Nicoletti, S. Maselli (dal 7′ st M. Ballarini), M. Rocca (dal 7′ st D. Petermann), A. Gallo (dal 38′ st A. Rizzo Pinna), D. Merola (dal 45′ pt A. Di Grazia), O. Merkaj, A. Curcio. A disposizione: G. Volpe, D. Di Pasquale, V. Vigolo, V. Garofalo, D. Girasole, A. Garattoni, R. Di Jenno, F. Tuzzo. Allenatore: Zdenek Zeman.

TURRIS (3-4-3): P. Perina; F. Lorenzini, S. Esempio, C. Manzi, M. Varutti (dal 25′ st C. Nunziante), L. Bordo, S. Tascone, D. Ghislandi, V. Leonetti (dal 37′ st F. Di Nunzio), E. Santaniello, L. Giannone (dal 39′ st F. Longo). A disposizione: A. Abagnale, V. Colantuono, S. Finardi, S. Palmucci, G. D’Oriano, E. Zanoni, G. Iglio , P. Giofré, F. Sartore. Allenatore: Bruno Caneo.



Reti: al 42′ pt Simone Tascone, al 16′ st Emanuele Santaniello.

Ammonizioni: al 31′ pt A. Curcio (FOG), al 50′ st P. Perina (TUR), al 43′ st F. Lorenzini (TUR), al 11′ st C. Manzi (TUR), al 31′ st E. Santaniello (TUR).

Formazioni ufficiali

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Markic, Sciacca, Nicoletti; Maselli, Gallo, Rocca; Merola, Merkaj, Curcio. A disposizione: Volpe, Garattoni, Di Pasquale, Di Jenno, Girasole, Garofalo, Rizzo Pinna, Ballarini, Petermann, Tuzzo, Vigolo, Di Grazia. Allenatore: Zeman

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Bordo, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zanoni, Finardi, Giofrè, Iglio, Nunziante, Palmucci, D’Oriano, Longo, Sartore. Allenatore: Caneo.

Le dichiarazioni di Zeman e Caneo alla vigilia

Zeman, tecnico del Foggia: “Dai ragazzi mi aspetto che propongano un gioco che ci fa fare un buon risultato. La Turris è una squadra difficile gioca con il modulo 3-4-3 movimentato. I problemi ci saranno speriamo di saperli risolvere. La squadra sta bene a parte Ferrante che ha un problema al bicipite femorale e che non sarà convocato per la gara di domani. La Turris è una squadra che gioca con tutti i reparti sia alla fase difensiva che offensiva. Stiamo lavorando su tutto e spero che riusciamo a fare qualcosa di più rispetto alla partita precedente”.

Caneo, allenatore Turris: “Conosco Zeman dal 1982 quando allenava la primavera del Palermo, io ero giocatore dei rosanero. Mi ha fatto piacere il suo percorso da allenatore e mi fa piacere incontrarlo. Andare a giocare in un palcoscenico importante come Foggia deve esaltarci, dovremo fare una buona prestazione.. Analogie con Zeman? Siamo differenti, anche se la mentalità e fare un gol in più rispetto all’avversario, di fare la partita e non guardarla. Non dobbiamo concedere nulla al Foggia, perché è una squadra che riparte velocemente. Andremo lì con la nostra mentalità e i nostri concetti. Abbiamo un bel gruppo, con alternative importanti che non fanno rimpiangere quelli che mancano. Ho la possibilità di scegliere, ho fiducia in tutti, sono sereno, ma dobbiamo partire con la concentrazione giusta e non come fatto domenica scorsa”

La presentazione del match

FOGGIA – Sabato 11 settembre, alle ore 20.30, si giocherà Foggia – Turris, match valido per la terza giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 4-1 contro il Potenza e in classifica hanno 4 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli ospiti, invece, sono reduci dal passo falso casalingo per 1-2 contro il Monopoli e sono a quota un punto; nelle ultime cinque gare hanno vinto una volte, pareggiato due e perso due. A dirigere il match sarà Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Stefano Camilli di Foligno e Antonio Marco Vitale di Ancona; quarto ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore. La Commissione di Vigilanza, dopo i debiti sopralluoghi effettuati allo stadio Pino Zaccheria ha espresso parere favorevole in ordine al progetto di rimodulazione della capienza dell’impianto sportivo a 11318 spettatori: 250 biglietti saranno riservati agli ospiti.

QUI FOGGIA – Il Foggia non avrà a disposizione molto probabilmente il bomber Ferrante, che lamenta un risentimento muscolare Zeman potrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 4-3-3 con Alastra in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Sciacca-Girasole e ai lati da Martino e Nicoletti. A centrocampo Maselli, Rocca e Petermann. Tridente offensivo composto da Merola, Curcio e Merkaj.

QUI TURRIS Probabile modulo 3-4-3 per la Turris con Abagnale tra i pali e difesa formata da Di Nunzio, Lorenzini e Varruti. I mezzo al campoTascone e Franco; sulle corsie Nunziante e Zanoni. In attacco Giannone, Santaniello e Leonetti.

Le probabili formazioni di Foggia – Turris

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Girasole, Sciacca, Nicoletti; Maselli, Rocca, Petermann, Merola, Curcio, Merkaj. Allenatore: Zdenek Zeman.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Di Nunzio, Lorenzini, Varruti; Nunziante, Tascone, Franco, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti. Allenatore: Caneo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Foggia – Turris verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara saeà trasmessa anche su Sky Sport (canale satellitare 253; canale 484 del digitale terrestre).