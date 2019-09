Formazione migliore fantacalcio della 2° giornata di Serie A 2019 – 2020

Super Berardi con una tripletta, scatenati Gervinho e Duvan Zapata. Tutti in gol nei vari reparti, 7 il voto minimo. Tre portieri senza subire gol

Sotto il segno di Domenico Berardi la 2° fanta giornata di campionato. In questa nuova Top 11 infatti l’attaccante del Sassuolo totalizza ben 17 punti, frutto dell’8 in pagelle e di una bella tripletta. Una prestazione che ha in molti suscitato il dubbio se questo possa essere l’anno suo. Presto per dirlo alla luce della sua incostanza nei rendimenti ma per chi ci ha creduto dall’inizio potrebbe risultare un ottimo affare averlo in squadra. Si sveglia anche Gervinho che trascina il suo Parma verso la vittoria a Udine. Meno influenti le reti di Zapata che non hanno evitato la sconfitta all’Atalanta.

E qui entrano in gioco i difensori con Izzo e Bonifazi bomber granata decisivi. Tutti in gol quelli della formazione tipo in questo 4-3-3 a tutto bonus per la difesa vista la media di 7. A centrocampo abbiamo inserito Traore con Douglas Costa e poi un ex equo con Luis Alberto e Joao Pedro protagonisti anche se nel primo caso per un pareggio, mentre inutile la rete del brasiliano contro l’Inter. Tra i pali abbiamo messo Donnarumma ma anche gli altri due portieri del Lecce e del Bologna hanno ottenuto la stessa valutazione oltre che mantenere la porta inviariata. Ricordiamo che le pagelle sono realizzate dalla nostra redazione e possono essere utilizzate sia per i giochi di fantamagic.it e fantacalciok.com sulla Serie A, sia per leghe private come alternativa alle pagelle di altri autorevoli giornali online e non. Andiamo dunque a vedere il riepilogo dei migliori della settimana fantacalcistica. L’appuntamento si rinnova ogni giornata di campionato.

TOP 11 DELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE A 2019-2020

MODULO (4-3-3)