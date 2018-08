Formazione Sassuolo, quali giocatori comprare al fantacalcio

Boateng torna come protagonista, stagione del riscatto per Berardi? Sguardo ai debuttanti, saranno loro le vere sorprese?

REGGIO EMILIA – Il successo di ieri all’esordio di campionato contro l’Inter non solo porta tre preziosi punti in casa Sassuolo ma mostra subito un’impronta nuova della squadra. Il lavoro di De Zerbi ha già restituito una squadra più propositiva e con alcune interessanti novità nello scacchiere. Tra i nuovi arrivati non ci sono solo i blasonati Boateng e l’ex Benevento Brignola ma anche diversi interessanti debuttanti come Magnani e Bourabia. Rigorista sarà Berardi che se il buongiorno si vede dal mattino promette una stagione di riscatto.

Probabile formazione

Modulo 4-3-3 per De Zerbi intenzionato a inserire nella difesa a quattro Lirola, Magnani o Marlon, Ferrari e uno tra Adjapong e Rogerio che sta guadagnando la fiducia dopo la prestazione vista ieri. A centrocampo Djuricic, Locatelli e Boga tutto inedito anche se dopo aver visto ieri Duncan in grande spolvero ci sarà una bella contesa. Nel segno della B l’attacco con Berardi, Boateng e Brignola o Di Francesco. Resta difficile però vedere un Babacar fisso in panchina quindi anche qui resta un pò di incertezza su chi sarà il titolare.

Consigli non male se la difesa regge, due o più le sorprese

Per il portiere anno dopo anno la conferma di essere uno dei migliori della Serie A. Se la difesa dovesse riuscire a essere più affidabile potrebbe essere una buona scommessa. Tra le sorprese indichiamo Boga dotato di grande fisico, tecnico e corsa e nello stesso tempo. Nello stesso tempo anche Brignola può confermare le belle cose viste la scorsa stagione e la voglia di conquistarsi una maglia da titolare con il mister che conosce bene potrà stimolarlo a fare meglio. Vista la gara con l’Inter non ci è dispiaciutto affatto Duncan. Non dato per titolare nelle formazione tipo è apparso molto maturato e pronto a condurre il centrocampo.

Quattro giocatori da puntare, Berardi adesso si?

Boateng falso nove può portare a effetti molto positivi tanto da far accomodare in panchina uno come Babacar che i gol li fa. Con lui anche l’altro neo acquisto Locatelli che potrà beneficiare di quella continuità di gioco che in rossonero non poteva vantare. Anche Ferrari può dare il suo apporto dopo una anno piuttosto positivo con la Samp. A questi non possiamo non aggiungerci Djuricic fortemente voluto in campagna acquisti da De Zerbi.

Per Berardi invece? Finalmente una stagione positiva? I presupposti al di là delle belle cose viste ieri ci sono perchè il tipo di gioco messo in campo quest’anno ne potrebbe esaltare le sue qualità. Una squadra che potrebbe fare della sua forza il contropiede e lui è sembrato già in palla.