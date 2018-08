Pronostici del 21 agosto: calcio inglese in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata integralmente ai campionati minori inglesi

I pronostici di martedì 21 agosto riguardano i campionati minori inglesi, Championship e League Two. Sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Derby County-Ipsich Town 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quarta giornata della Championships inglese. Il Derby proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Millwall e in classifica é quattordicesimo con 3 punti. Una lunghezza in meno per l’Ipswich, diciassettesimo e reduce dal pari interno con l’Aston Villa.

Qpr-Bristol City under 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la quarta giornata della Championships inglese. Il Qpr proviene dalla pesante sconfitta (7-1) rimediata in trasferta sul campo del West Brom classifica é quattordicesimo con 3 punti. Due sole lunghezze anche per il Bristol, che nel turno precedente ha perso in casa dal Middlesbrough.

Rotheram-Hull City 2 (ore 20.45)

Match valido per la quarta giornata della Championships inglese. Il Rotheram proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Leeds e in classifica é quindicesimo con 3 punti. Una sola lunghezza per l’Hull City, che nel turno precedente ha perso in casa dal Blackburn.

Swansea City-Leeds over 2,5 (ore 20.45)

Anche Swansea City-Leeds è una gara valida per la quarta giornata della Championship inglese. I padroni di casa provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Birmingham e in classifica sono settimi con 7 punti. Due lunghezze in più per il Leeds, a -1 dalla capolista Middlesbrough, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Rotheram.

Milton Keynews-Grimst 1 (ore 20.45)

Gara valida per la quarta giornata della League Two. Il Milton Keynews è primo a pari merito con altre squadre con 7 punti, il Grimst ha 3 lunghezze in meno.

Lincoln-Bury 1 (ore 20.45)

Sfida valida per la quarta giornata della League Two. Il Lincoln è primo a pari merito con altre squadre con 7 punti, il Bury ha 3 lunghezze in meno.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 agosto 2018

Derby County-Ipsich Town 1 (1,68)

Qpr-Bristol City under 2,5 (1,80)

Rotheram-Hull City 2 (2,50)

Swansea City-Leeds over 2,5 (1,80)

Milton Keynews-Grimst 1 (1,70)

Lincoln-Bury 1 (1,83)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 454 euro