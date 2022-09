La partita Francia – Austria del 22 settembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League

PARIGI – Giovedì 22 settembre 2022, alle ore 20.45, allo Stade de France di Saint Denis, andrà in scena Francia – Austria per il quinto turno del Gruppo 4 dalla UEFA Nations League. La Francia é ultima nel girone con 2 soli punti, frutto dei pareggi con l’Austria all’andata e Croazia ed é inaspettatamente alla disperata ricerca di una vittoria per scongiurare la retrocessione nella seconda divisione. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una sola volta, pareggiato due e perso due, siglando otto gol e prendendone cinque. La squadra di Deschamps, Campione del Mondo in carica, si é però qualificata ai Mondiali del Qatar avendo vinto il Girone D davanti all’Ucraina con 18 punti, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. L’Austria é terza a quota 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Non parteciperà al Mondiale avendo perso la finale dei playoff contro il Galles dopo avere avuto la meglio in semifinale contro la Moldavia. Era arrivata quarta nel Gruppo F a quota 16 punti, con un cammino di cinque partite vinte, quattro pareggiate e una persa. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con sette gol fatti e sette presi. A dirigere il match sarà lo svedese Andreas Ekberg, coadiuvato dagli assistenti Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Quarto arbitro Fredrik Klitte, anch’egli svedese. Al VAR ci sarà lo spagnolo Iñigo Prieto , assistito dal connazionale José Maria Sanchez.

Tabellino

FRANCIA: Maignan M., Badiashile B., Clauss J., Fofana Y., Giroud O. (dal 33′ st Nkunku C.), Griezmann A. (dal 33′ st Dembele O.), Kounde J. (dal 23′ pt Saliba W.), Mbappe K. (dal 45’+1 st Kolo Muani R.), Mendy F., Tchouameni A., Varane R.. A disposizione: Areola A, Lafont A., Camavinga E., Dembele O., Guendouzi M., Kolo Muani R., Nkunku C., Pavard B., Saliba W., Truffert A., Upamecano D., Veretout J. Allenatore: Deschamps D..

AUSTRIA: Pentz P., Alaba D. (dal 24′ st Posch S.), Arnautovic M. (dal 19′ st Gregoritsch M.), Lienhart P., Onisiwo K. (dal 19′ st Baumgartner C.), Sabitzer M. (dal 24′ st Schmid R.), Schlager X., Seiwald N., Trimmel C., Weimann A. (dal 5′ st Ljubicic D.), Wober M.. A disposizione: Lindner H., Schlager A., Baumgartner C., Friedl M., Gregoritsch M., Lainer S., Ljubicic D., Muhammed Cham, Posch S., Schmid R., Trauner G. Allenatore: Rangnick R..

Reti: al 11′ st Mbappe K. (Francia) , al 20′ st Giroud O. (Francia) .

Ammonizioni: al 38′ pt Weimann A. (Austria).

La presentazione del match

QUI FRANCIA – Deschamps, che dovrà rinunciare a Benzema, dovrebbe dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Lloris in porta e difesa a quattro composta al centro da Upamecano Pavard e sulle fasce da Koundé e Mendy. A centrocampo Mendy, Fofana e Tchouameni. Tridente offensivo composto da Mbappé, Griezmanne Giroud.

QUI AUSTRIA – Rangnick dovrebbe rispondere col modulo 4-1-4-1 con Bachmann tra i pali e retroguardia composta da Lainer, Danso; Trimmel e Wober. In mezzo al campo Schlager e Baumgarnter mentre sulle corsie esterne agiranno Laimer e Lazaro. Unica punta Arnautovic supportata da Oniswo.

Le probabili formazioni di Francia – Austria

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé; Upamecano; Pavard; Mendy; Fofana, Camavinga; Tchouameni; Mbappé; Griezmann; Giroud. Allenatore: Dechamps

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer; Danso; Trimmel; Wober; Laimer; Schlager; Baumgarnter; Lazaro; Arnautovic; Onisiwo. Allenatore: Rangnick

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite); per gli abbonati Sky anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.