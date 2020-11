Nations League, Francia – Svezia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Francia – Svezia del 17 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Nations League

PARIGI – Martedì 17 novembre alle ore 20.45 si giocherà Francia – Svezia, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte ci sono i transalpini che hanno staccato il pass per la final four grazie al successo esterno ottenuto contro il Portogallo. Dall’altra parte troviamo la Nazionale scandinava che viene dal successo casalingo contro la Croazia ed in classifica lotta per evitare la retrocessione in Lega B proprio con i croati.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FRANCIA – Ampio turnover da parte di Deschamps che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Mandanda in porta, pacchetto difensivo composto da Digne e Dubois sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Zouma e Lenglet. A centrocampo Pogba in cabina di regia con Sissoko e Tolisso mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Thuram, Giroud e Martial.

QUI SVEZIA – Andersson dovrebbe confermare la formazione che ha sconfitto la Croazia: 4-4-2 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Lindelof e Danielson al centro mentre sulle corsie esterne spazio a Lustig e Bengtsson. A centrocampo Olsson ed Ekdal in cabina di regia mentre Larsson e Forsberg agiranno sulle fasce laterali. In attacco tandem offensivo composto da Kulusevski e Berg.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Francia – Svezia, valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League, non verrà tramesso in televisione ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Francia – Svezia

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Digne, Zouma, Lenglet, Dubois, Tolisso, Pogba, Sissoko, Thuram, Giroud, Martial. Allenatore: Deschamps

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Kulusevski. Allenatore: Andersson

STADIO: Stade de France