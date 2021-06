Francia – Svizzera: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Francia – Svizzera del 28 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020

BUCAREST – Lunedì 28 giugno alle ore 21 si giocherà Francia – Svizzera, incontro valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Deschamps che ha chiuso il Gruppo F al primo posto grazie alla vittoria contro la Germania e ai pareggi contro Ungheria e Portogallo. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Petkovic che si è qualificata come migliore terza chiudendo il Gruppo A con 4 punti, grazie al pari contro il Galles e alla vittoria contro la Turchia. Sono trentotto i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Francia che ha raccolto 16 vittorie contro i 12 successi della Svizzera, 10 i pareggi. Nelle partite ufficiali il bilancio è nettamente favorevole alla Nazionale francese che ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi mentre la Nazionale elvetica non ha mai vinto. Sono cinque i precedenti della Francia in terra rumena con il bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre il bilancio della Svizzera, in Romania, è di 3 sconfitte e 1 vittoria. La vincente di questo confronto giocherà contro una Croazia e Spagna ai quarti di finale.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Lucas Hernandez e Pavard sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Varne e Kimpembe. A centrocampo Kanté in cabina di regia con Pogba e Rabiot mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Mbappé;, Benzema e Griezmann.

QUI SVIZZERA – Petkovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Sommer tra i pali, reparto difensivo formato da Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo Freuler e Xhaka in cabina di regia con Widmer e Zuber sulle corsiee esterne mentre davanti spazio a Shaqiri ed Embolo alle spalle di Seferovic.

Le probabili formazioni di Francia – Svizzera

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Lucas Hernandez, Varane, Kimpembe, Pavard; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. Allenatore: Deschamps

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Allenatore: Petkovic

STADIO: Arena Nationala

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Francia – Svizzera, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre gli abbonati Sky potranno vederla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida sarà trasmessa anche in diretta streaming. Sulla Rai sarà possibile seguirla in chiaro attraverso Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla grazie a Sky Go. In entrambi i casi, da pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre sui dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android. L’alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il pacchetto Sport di vedere le partite di Euro 2020.