Frosinone-Cagliari 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Frosinone-Cagliari di domenica 27 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2022-2023

FROSINONE – Domenica 27 novembre al Benito Stirpe andrà in scena Frosinone–Cagliari, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 15:00. Da una parte, la squadra guidata da Fabio Grosso reduce da sei vittorie consecutive che l’hanno portata adesso in testa alla classifica mentre dall’altro lato invece, la formazione di Fabio Liverani in piena crisi che viene da tre pareggi di fila e non vince dallo scorso 15 ottobre. Rendimento deludente da parte del Cagliari che non sta lottando per la promozione diretta, al momento addirittura fuori dalla zona play-off con 17 punti frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Sta facendo grandi cose invece il Frosinone che guida questo campionato con un margine di vantaggio di cinque punti, a quota 30 frutto di dieci vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio. Solo successi allo Stirpe sin qui per i ciociari che in sei gare interne non hanno neppure mai subito gol mentre per i rossoblù, in trasferta è arrivata solamente una vittoria alla quinta giornata. Caccia ai tre punti per il Cagliari che vuole rilanciarsi in classifica battendo una delle squadre che ha fatto meglio dopo tredici gare mentre il Frosinone non vuole fermarsi e vuole continuare ad aumentare il distacco dalle inseguitrici. L’ultimo precedente tra le due compagini allo Stirpe è datato 2 dicembre 2018 chiuso sul punteggio di 1-1 in Serie A.

RISULTATO IN DIRETTA: FROSINONE-CAGLIARI 1-1 PRIMO TEMPO 45' 1' Il primo tempo si conclude qui. A più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci sarà un minuto di recupero. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' Occasionissima sciupata da Moro che, a tu per tu con il portiere avversario, manda alto. 35' Viola si fa sotto dalla distanza, ma il tiro è impreciso. 32' Pareggia il Frosinone! Colpo di testa vincente di Rohden su cross dalla sinistra di Garritano! 30' Giunti alla mezz'ora, il risultato non cambia 27' La squadra di casa prova a reagire ma il Cagliari, molto ordinato, sta concedendo poco. 20' Mazzitelli serve Mulattieri, ma quest'ultimo calcia debolmente: nessun problema per Radunovic. 14' Goooooooooooooool! Su lancio di Carboni segna Luvumbo, insaccando di sinistro in diagonale a porta sguarnita! Cagliari in vantaggio! 10' Primi dieci minuti ancora sul pareggio a occhiali. 9' Ci prova Carboni, ma la palla finisce in corner. Senza esito, poi, l'azione dalla bandierina. 5' Sinistro di Luvumbo che impegna Turati nella deviazione in angolo: nulla di fatto dai successivi sviluppi. 4' Cagliari molto più aggressivo del Frosinone, ma siamo ancora a reti inviolate. 2' Oggi la posta in palio è alta: la capolista cerca la fuga, mentre il Cagliari non vince da metà ottobre. 1' Si parte! Buon pomeriggio dallo Stirpe di Frosinone, dove tra poco si giocherà la partita contro il Cagliari. Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO FROSINONE (4-4-2) - Turati, Sampirisi, Boloca, Cotali, Garritano, Lucioni, Mazzitelli, Moro, Mulattieri, Ravanelli, Rohden. A disp.: Bocic, Borrelli, Ciervo, Frabotta, Insigne, Kalaj, Loria, Lulic, Monterisi, Oliveri, Oyono, Szyminski. All. Grosso CAGLIARI (4-3-1-2) - Radunovic, Capradossi, Carboni, Di Pardo, Kourfalidis, Nandez, Obert, Rog, Viola, Lapadula, Luvumbo. A disp.: Altare, Aresti, Barreca, Deiola, Dossena, Lella, Makoumbou, Mancosu, Millico, Pavoletti, Pereiro, Zappa. All. Liverani Reti: 14' pt Luvumbo, 32' pt Rohden Recupero: 1' pt

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Aresti, Lolic

Difensori: Dossena, Altare, Carboni, Aresti, Capradossi, Barreca, Zappa, Obert, Di Pardo

Centrocampisti: Mancosu, Rog, Nandez, Viola, Deiola, Pereiro, Lella, Makoumbou, Kourfalidis,

Attaccanti: Pavoletti, Luvumbo, Lapadula

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia

“Uno dei mini-obiettivi della stagione era quello di ricreare entusiasmo. Cercheremo in tutti i modi di onorare l’impegno per i nostri tifosi, dando il massimo di noi stessi in campo. Dobbiamo essere in grado di giocarle sempre nella maniera migliore a prescindere dal risultato. Il Cagliari è forte ed è una delle tre squadre con la rosa più importante del campionato. Tanti interpreti sono di categoria superiore, molti di loro lo scorso anno erano in serie A. Noi sappiamo come sono, al di là dei punti di differenza. Siamo convinti che ci sarà da soffrire ma siamo convinti che abbiamo i mezzi per poterli impensierire”.

Le parole di Fabio Liverani alla vigilia

“Sarà una sfida stimolante, incontriamo la prima della classe che dobbiamo rispettare ma non temere. Credo che il principale avversario del Cagliari sia il Cagliari stesso. Conterà la personalità, la voglia di battersi e confrontarsi con chiunque allo stesso piano. Il campo è poi l’unico giudice ma bisogna ripartire. In questi giorni di pausa, abbiamo cercato di lasciare i ragazzi sereni concentrandoci su molti aspetti, quelli che hanno funzionato meno. Stiamo provando diverse soluzioni, sia dall’inizio che a gara in corso e puntiamo a fare punti“.

Presentazione del match

QUI FROSINONE – Out Kone e Caso per Grosso che recupera Oyono. Tra i pali Turati, davanti a lui Lucioni e Ravanelli mentre sulle fasce Sampirisi e Frabotta. Nella linea a quattro di centrocampo ci saranno Rohden, Mazzitelli, Boloca e Garritano mentre in avanti la coppia Moro-Mulattieri.

QUI CAGLIARI – Non ci sarà ancora Goldaniga per Liverani che recupera invece Pavoletti. In porta Radunovic, sulle corsie laterali Di Pardo e Carboni con Altare e Capradossi in difesa. A centrocampo Nandez, Viola e Rog mentre in avanti il tridente offensivo composto da Mancosu, Lapadula e Luvumbo.

Le probabili formazioni di Frosinone-Cagliari

FROSINONE (4-4-2): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohden, Mazzitelli, Boloca, Garritano; Moro, Mulattieri. Allenatore: Grosso

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Capradossi, Carboni; Nandez, Viola, Rog; Mancosu, Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Liverani

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su Dazn ma sarà visibile anche su Sky Sport canale 251 e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.