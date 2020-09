Diretta Frosinone – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Frosinone – Empoli del 26 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 14:00

FROSINONE – Alle ore 14:00, di sabato 26 settembre, si disputerà Frosinone – Empoli, gara utile per la prima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che stanno ancora rimpiangendo la mancata promozione sfiorata dopo aver avuto la peggio nel doppio confronto in finale con lo Spezia. L’ultimo incontro disputato lo scorso anno dalla squadra ciociara era terminato con l’amara lontano dalle mura di casa con il risultato di 0-1 contro lo Spezia. L’Empoli, invece, ha disputato una stagione sottotono l’anno scorso trovando l’eliminazione al primo turno dei play off. L’ultimo match giocato dai toscani risale proprio all’1-1 dopo i tempi supplementari contro il Chievo che ha sancito la fine delle speranze di ottenere la promozione.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone alle ore 14:00 di sabato 26 settembre, per il primo turno della Serie B. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una buon’ottima propensione ad offendere. I padroni di casa sono alla prima sfida ufficiale mentre, hanno recentemente giocato un’amichevole con la Lazio persa 0-1. La compagine ospite, allo stesso modo, ha giocato alcune sfide amichevoli, ultima delle quali persa con la Vis Pesaro che ha visto l’Empoli imporsi per 2-0.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, l’Empoli dovrebbe proporre il duo composto da Mancuso e La Mantia in attacco. Stulac troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Frosinone del tecnico Nesta, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il tandem formato da Ciano e Novakovic sul fronte offensivo con una linea di centrocampo a 5. Infine, Maiello dovrebbe partire al centro della linea mediana.

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Donati, Nikolau, Romagnoli, Parisi; Stulac, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, La Mantia. Allenatore: Dionisi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Kastanos, Maiello, Beghetto; Ciano, Novakovic. Allenatore: Nesta

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforme DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14:00, per un incontro che si prospetta interessante.