Serie B, Frosinone – Livorno: le formazioni ufficiali

FROSINONE – Alle 21 si chiude con Frosinone – Livorno l’ottava giornata di Serie B. In classifica ciociari in terz’ultima posizione e con la necessità di far punti per tirarsi su dalle zone basse della classifica. Stesso discorso per gli amaranto attuale fanalino di coda con 4 punti. C’è equilibrio nei precedenti tra le due squadre con il più recente finito 0-0 al Picchi, era l’anno 2015. Posta in palio dunque altissima, lo sa molto bene il tecnico gialloblù Alessandro Nesta: “É una partita importantissima, si affrontano due squadre che hanno fatto pochi punti e hanno trovato difficoltà in questo inizio di campionato. Credo che tutte e due le squadre abbiano raccolto poco rispetto a quanto meritavano. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di darci uno slancio. In questo momento le partite delle altre non ci condizionano, noi siamo partiti male e dobbiamo recuperare posizioni in classifica”. Dall’altra parte c’è il Roberto Breda che si raccomanda così ai suoi giocatori: “Dovremo mettere in campo la rabbia che ci hanno lasciato queste ultime partite. Ci sarà da stare più attenti e capire quando, durante la partita, arrivano i momenti di difficoltà e di pericolo. Nell’interpretare la gara dobbiamo guardare meno all’estetica e più all’efficacia e al risultato. E non dobbiamo pensare a piangerci addosso guardando a chi è assente, ma chi scenderà in campo dovrà dare il massimo e rimanere attento e concentrato per tutta la partita”. Andiamo a vedere quali saranno le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori ricordando che l’incontro, diretto da Pezzuto di Lecce, si potrà seguire in tempo reale con la nostra webcronaca in diretta.



Le formazioni ufficiali di Frosinone – Livorno

FROSINONE (3-5-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto, Ciano, Dionisi. A disposizione: Bastianello, Iacobucci, Eguelfi, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Tribuzzi, Vitale, Citro, Matarese, Novakovich. Allenatore: Nesta

LIVORNO (4-4-1-1): Zima; Boben, Bogdan, Gonnelli, Gasbarro; Porcino, Agazzi, Rocca, Del Prato; Marras; Raicevic; Mazzeo. A disposizione: Plizzari, Ricci, Ruggiero, Coppola, Morganella, Viviani, Rizzo L., Raicevic, Morelli, Rizzo A., Murilo, Braken. Allenatore: Breda