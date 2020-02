Diretta Frosinone – Perugia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Frosinone – Perugia del 16 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

FROSINONE – Domenica 16 febbraio alle ore 15, allo stadio Benito Stirpe, si gioca Frosinone – Perugia, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono da tre vittorie consecutive di misura contro Ascoli, Virtus Entella e Venezia; sono al quarto posto in classifica con 37 punti, insieme a Crotone e Spezia. Quattro lunghezze in meno per gli umbri, noni in classifica con 33 punti, insieme al Cittadella, e reduci dalla sconfitta interna per 0 a 3 contro lo Spezia. All’andata si imposero gli umbri per 3 a 1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FROSINONE:. A disposizione:. Allenatore: Alessandro Nesta.



PERUGIA:. A disposizione:. Allenatore: Serse Cosmi.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Frosinone – Perugia

Il Frosinone dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Bardi in porta e retroguardia composta da Szyminski, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo Maiello in regia con Haas e Rohden mezze ali mentre sulle fasce ci saranno Salvi e Beghetto. La coppia d’attacco sarà composta da Ardemagni e Ciano. Modulo speculare per il Perugia di Cosmi con Vicario tra i pali e difesa composta da Rosi, Gyomber ed Angella. In mezzo al campo Konaté in regia con Falzerano e Nicolussi Caviglia ai fianchi mentre sulle fasce agiranno Rajkovic e Mazzocchi. Il tandem d’attacco sarà composto da Iemmello e Melchiorri.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Haas, Maiello, Rohden, Beghetto; Ardemagni, Ciano. Allenatore: Nesta

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella; Rajkovic, Falzerano, Konaté, Nicolussi Caviglia, Mazzocchi; Iemmello, Melchiorri. Allenatore: Cosmi

Dove seguire Frosinone – Perugia

Il match Frosinone – Perugia, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.