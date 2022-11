Frosinone – Perugia 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Perugia di Sabato 5 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

FROSINONE – Sabato 5 novembre, alle ore 14, allo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, il Frosinone di Fabio Grosso affronterà il Perugia di Fabrizio Castori nella giornata del campionato di Serie B 2022/2023; calcio di inizio alle ore 16.15. La capolista contro il fanalino di coda del torneo. I ciociari vengono da tre successi di fila, ultimo dei quali quello per 1-2 ottenuto sul campo del Perugia, e sono in testa alla classifica, a quota 24, con un percorso di otto partite vinte e tre perse, diciassette reti realizzate e sette incassate. Se da un lato i giallazzurri vogliono fare poker d vittorie di fila per allungare il distacco sulle inseguitrici, dall’altro gli umbri, devono necessariamente far punti per cercare di abbandonare l’ultima posizione in classifica. Il Perugia ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque sfide ed é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Cittadella: i suoi punti sono il frutto di due vittorie, un pareggio e otto partite perse, otto gol fatti e diciotto subiti. L’ultimo confronto risale allo scorso 12 febbraio quando, al “Curi” finì 3-0 in favore dei padroni di casa.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FROSINONE: Boloca D., Caso G. (dal 10' st Mulattieri S.), Cotali M. (dal 21' st Frabotta G.), Garritano L. (dal 34' st Borrelli G.), Lucioni F., Mazzitelli L., Moro L. (dal 21' st Ciervo R.), Ravanelli L., Rohden M. (dal 34' st Lulic K.), Sampirisi M., Turati S. (Portiere). A disposizione: Bocic M., Borrelli G., Ciervo R., Frabotta G., Insigne R., Kalaj S., Loria L. (Portiere), Lulic K., Monterisi I., Mulattieri S., Oliveri A., Szyminski P. Allenatore: Grosso F..



PERUGIA: Bartolomei P., Beghetto A., Casasola T., Curado M., Dell'Orco C., Di Serio G. (dal 14' st Melchiorri F.), Gori S. (Portiere), Luperini G., Santoro S. (dal 14' st Kouan C.), Sgarbi F., Strizzolo L. (dal 22' st Olivieri M.). A disposizione: Abibi A. (Portiere), Di Carmine S., Kouan C., Lisi F., Melchiorri F., Moro L. (Portiere), Olivieri M., Paz Y., Righetti S., Struna Al., Vulic M., Vulikic S. Allenatore: Castori F..



Reti: al 41' pt Rohden M. (Frosinone) .



Ammonizioni: al 15' st Sgarbi F. (Perugia), al 32' st Curado M. (Perugia).

Boloca D., Caso G. (dal 10' st Mulattieri S.), Cotali M. (dal 21' st Frabotta G.), Garritano L. (dal 34' st Borrelli G.), Lucioni F., Mazzitelli L., Moro L. (dal 21' st Ciervo R.), Ravanelli L., Rohden M. (dal 34' st Lulic K.), Sampirisi M., Turati S. (Portiere).Bocic M., Borrelli G., Ciervo R., Frabotta G., Insigne R., Kalaj S., Loria L. (Portiere), Lulic K., Monterisi I., Mulattieri S., Oliveri A., Szyminski P.Grosso F..Bartolomei P., Beghetto A., Casasola T., Curado M., Dell'Orco C., Di Serio G. (dal 14' st Melchiorri F.), Gori S. (Portiere), Luperini G., Santoro S. (dal 14' st Kouan C.), Sgarbi F., Strizzolo L. (dal 22' st Olivieri M.).Abibi A. (Portiere), Di Carmine S., Kouan C., Lisi F., Melchiorri F., Moro L. (Portiere), Olivieri M., Paz Y., Righetti S., Struna Al., Vulic M., Vulikic S.Castori F..al 41' pt Rohden M. (Frosinone) .al 15' st Sgarbi F. (Perugia), al 32' st Curado M. (Perugia).

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, assistito da Claudio Gualtieri di Asti. Di Bello é un arbitro internazionale che in questa stagione ha già diretto tre gare in Serie A, due in Serie B, due in Europa League, una in Conference League e una in Nations League. Complessivamente vanta quarantadue direzioni in Serie A e cinquantotto in Serie B.

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Grosso dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Turati tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Lucioni e Ravanelli e sulle fasce da Sampirisi e Cotali. A centrocampo Rohden, Mazzitelli e Boloca. Tridente offensivo composto da Garritano, Mulattieri e Caso.

QUI PERUGIA – Out Iannoni, squalificato. Castori dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Gori in porta e con Sgarbi, Curado e Casasola pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regiaLisi con Bartolomei e Luperini mentre ulle corsie esterne agiranno Dell’Orco e Kouan. Davanti Di Carmine e Olivieri.

Le probabili formazioni di Frosinone – Perugia

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Garritano, Mulattieri, Caso Allenatore: Fabio Grosso

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Casasola, Dell’Orco, Bartolomei, Lisi, Luperini, Kouan, Di Carmine, Olivieri. Allenatore: Fabrizio Castori.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso su Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su OneFootball, NOW e anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.