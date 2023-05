Genoa – Bari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Bari di Venerdì 19 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38ma giornata di Serie B 2022-2023

GENOVA – Venerdì 19 maggio 2023, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena il big match Genoa – Bari, valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Il Grifone è già matematicamente promosso in Serie A mentre i Galletti si qualificheranno come terzi ai play-off come terzi classificati. Una sfida, quindi, priva di valore ma che comunque garantirà spettacolo. Anche sugli spalti visto che a Marassi é già stata preannunciata una coreografia rossoblù d’effetto. La squadra di Gilardino nell’ultimo turno ha perso per 3-2 in casa della capolista Frosinone, vedendo così sfumare la possibilità di chiudere il torneo al primo posto. É seconda a quota 71 con un percorso di venti partite vinte, undici pareggiate e sei perse, quarantanove reti segnate e venticinque incassate. Quella di Mignani, dopo il successo casalingo di misura contro la Reggina, é, come detto terza con punti, frutto di diciassette vittorie, quattordici pareggi e sei sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentatré subiti. Nelle ultime cinque sfide il Genoa ha collezionato dieci punti, il Bari nove. All’andata finì 1-2per i rossoblù: decise il match Gudmundsson dopo che il gol di Cheddira aveva annullato il vantaggio iniziale firmato Puscas. A dirigere il match sarà Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Garzelli e dal quarto uomo Petrella. Al Var Di Martino, assisitito da Meraviglia.

Cronaca della partita con tabellino

Venerdì 19 maggio 2023

La presentazione del match

QUI GENOA – Gilardino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Martinez tra i pali e una difesa a tre formata da Bani, Vogliacco e Dragusin. In cabina di regia Badelj con Sturaro e Strootman mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Frendrup e Sabelli. Davanti Coda e Gudmundsson.

QUI BARI – Mignani dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 composto da Caprile tra i pali, protetto da Di Cesare e Vicari centrali, subordinati sulle corsie esterne da Pucino e Ricci. A centrocampo dovrebbero agire Maita, Benali e Folorunsho. Sulla trequarti bellomo, di supporto alla coppia di attacco formata da Esposito e Cheddira.

Le probabili formazioni di Genoa – Bari

GENOA(3-5-2): Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Hefti, Frendrup, Badelj, Aramu, Sabelli, Salcedo, Coda. Allenatore: Gilardino

BARI(4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Folorunsho, Bellomo, Esposito, Cheddira. Allenatore: Mignani

Dove vedere la partita in tv e streaming

