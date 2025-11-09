Genoa-Fiorentina 2-2: gol ed emozioni a Marassi

Diretta Genoa-Fiorentina di Domenica 9 novembre 2025: Ostigard, Gudmundsson su rigore, Piccoli e Colombo firmano i gol della sfida

GENOVA – Finisce con un pareggio spettacolare la sfida dell’undicesima giornata di Serie A tra Genoa e Fiorentina, un 2-2 ricco di episodi e colpi di scena. Al Ferraris, i rossoblù di Vanoli sfiorano il successo, ma la Viola,ancora senza vittorie in campionato, riesce a strappare un punto grazie alla reazione guidata da Colombo, autore del gol del pari dopo un rigore sbagliato.

La partita si accende subito: al 15’, Ostigard porta avanti il Genoa con un colpo di testa su punizione di Martin. La Fiorentina risponde cinque minuti dopo con un rigore trasformato da Gudmundsson, concesso per un fallo di mano di Colombo. Il primo tempo si chiude in equilibrio, ma le emozioni non mancano.

Nella ripresa, altro rigore per il Genoa: questa volta è Ranieri a commettere il fallo, ma Colombo si fa ipnotizzare da de Gea, che salva i suoi. I liguri non si scoraggiano e al 12’ trovano il 2-1 con Piccoli, bravo a finalizzare una bella azione rifinita da Gudmundsson e Sohm.

La Fiorentina, guidata da Giacomazzi in panchina con De Rossi in tribuna, reagisce subito: ancora Martin su punizione, mischia in area e Colombo, da terra, trova il gol del 2-2 al 15’, riscattando l’errore dal dischetto.

Nel finale, ritmi più bassi ma il Genoa sfiora il colpaccio con Masini nel recupero. Alla fine, un punto per parte: il Genoa sale a 7 punti, mentre la Fiorentina resta ultima a quota 5, ancora a secco di successi.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: GENOA-FIORENTINA 2-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di serata a tutti! SECONDO TEMPO Finsce qui. Finisce 2-2 tra Genoa e Fiorentina. Ostigard, Gudmundsson su rigore, Piccoli e Colombo firmano i gol della sfida 45' cinque minuti di recupero 42' fallo di Nicolussi Caviglia su Masini 38' nella Fiorentina dentro Fazzini per Piccoli 35' cross di Vasquez respinto in tuffo da un difensore della Fiorentina 30' doppio cambio anche nel Genoa: dentro Valentin Carboni per Vitinha e Masini per Martin 29' doppio cambio nella Fiorentina: dentro Dzeko per Gudmundsson e Ndour per Sohm 25' Vázquez controlla il pallone con il sinistro, prova a prepararsi il tiro di destro, ma viene chiuso tempestivamente al limite dell’area dalla difesa avversaria 22' ammonito Martin per gioco falloso 21' nel Genoa dentro Ekathor per Colombo 20' doppio cambio nella Fiorentina; dentro Parisi per Fortini e Viti per Ranieri 17' Gol convalidato dopo il Check per un possibile fallo di mano di Colombo 14' PAREGGIO GENOA!! Concitazione in area di rigore, Ostigard riesce a prevalere in un rimpallo e serve Colombo, che da terra colpisce in controbalzo e deposita il pallone in rete! 12' VANTAGGIO FIORENTINA! Sohm serve Piccoli con un passaggio filtrante in verticale, l’attaccante controlla e conclude di sinistro in diagonale, battendo il portiere e trovando il gol! 7' Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Vasquez interviene con decisione e respinge il pallone, poi Colombo completa l’azione difensiva liberando definitivamente l’area 5' Dal dischetto Colombo si fa parare il rigore! si resta sull'1-1 4' ASSEGNATO RIGORE PER FALLO DI MANO DI RANIERI 1' CONTROLLO PER POSSIBILE FALLO DI MANO E RIGORE PER IL GENOA 1'si riparte! PRIMO TEMPO 47' finisce il primo tempo. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1 45' due minuti di recupero 44' sugli sviluppi del corner Ostigard impatta di testa con forza, ma la sua conclusione è centrale e il portiere blocca senza difficoltà 43' Sugli sviluppi della punizione, Mari svetta di testa e devia il pallone in calcio d’angolo 41' ammonito Ranieri per un fallo su Colombo 40' Martin prova a servire un compagno con un cross dalla sinistra, ma Ranieri è ben posizionato e respinge il pallone, che termina oltre la linea laterale 35' Disattenzione difensiva tra Leali e Ostigard che rischia di costare caro: Mandragora si avventa sul pallone vagante e sfiora l’occasione, ma Leali è rapido a rimediare, bloccando a terra. Nell’azione, Mandragora subisce un lieve infortunio, ma riesce a rialzarsi dopo l’intervento dello staff medico. 31' fallo di Piccoli su Ellertsson 27' Nicolussi Caviglia prova il lancio lungo a cercare la testa di Dodô, ma il terzino viene anticipato in uscita da Leali, bravo a leggere l’azione e bloccare il pallone 25' ammonito l'allenatore Viola Vanoli per proteste 24' fallo su Colombo di Ranieri, che viene richiamato dall'arbitro 20' PAREGGIO FIORENTINA! dal dischetto Gudmundsson non sbaglia e mette la palla alle spalle di Leali! 18' RIGORE IN FAVORE DELLA FIORENTNA per un fallo su Piccoli 14' VANTAGGIO GENOA!!! Martin calcia la punizione con precisione, Ostigard svetta in area e di testa trova la rete! 13' Colombo tenta il cross verso Thorsby, ma la difesa avversaria è attenta e intercetta il pallone, vanificando l’azione offensiva 11' Colombo prova a controllare un lancio lungo, ma viene disturbato dalla pressione dell’avversario e non riesce a mantenere il possesso, perdendo la palla oltre la linea di fondo 9' fallo di Gudmundsson su Vasquez 6' intervento falloso di Sohm ai danni di Ellertsson 4' Dodô prova a mettere in mezzo un pallone insidioso dalla fascia, ma la difesa avversaria è attenta e intercetta il cross, deviando in angolo. 3' fallo in attacco di Thorsby su Nicolussi Caviglia 1' Ranieri prova il lancio lungo in profondità per Piccoli, ma l’attaccante viene anticipato con tempismo perfetto da Ostigard, bravo a leggere la traiettoria e chiudere l’azione sul nascere1' partiti! primo pallone gestito dalla squadra ospite le squadre fanno il loro ingresso in campo Un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Luigi Feraris di Genova per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Fiorentina Tabellino GENOA (3-4-1-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Martin (dal 30' st Masini); Ellertson, Vitinha (dal 30'st Carboni); Colombo (dal 21' st Ekathor). A dissposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Messias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Cuenca, Fini, Celik, Cornet,Venturino Allenatore: Guillermo Giacomazzi FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Sohm (dal 29' st Ndour), Mandragora, Fortini (dal 20'st Parisi); Gudmundsson (dal 29'st Dzeko); Piccoli (dal 38' st Fazzini) A disposizione: Lezzerini, Martinelli. Comuzzo, Kospo, Richardson, Fagioli, Kouadio Allenatore: Paolo Vanoli Reti: al 14'pt Ostigard, al 20' Gudmundsson (rig), al 12' st Piccoli, al 14' st Colombo Ammonizioni: Vanoli (ALL), Ranieri, Martin Recupero: 2'pt, 5'st

L’arbitro

La direzione della gara è stata affidata a Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Andrea Zingarelli di Siena. Il quarto ufficiale sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al VAR opererà Matteo Gariglio di Pinerolo, assistito da Marco Serra della sezione di Torino.

Presentazione del match

Uno scontro diretto tra due squadre in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato. Entrambe le formazioni hanno vissuto settimane turbolente, culminate con il cambio in panchina: il Genoa ha salutato Patrick Vieira affidandosi a Daniele De Rossi, mentre la Fiorentina ha interrotto il rapporto con Stefano Pioli puntando su Paolo Vanoli. Un doppio avvicendamento che testimonia la volontà dei club di invertire la rotta.

La situazione di classifica è delicata per entrambe: i viola occupano l’ultima posizione con appena 4 punti raccolti in dieci giornate, ancora a secco di vittorie. Il Grifone, invece, è terzultimo con 6 punti. Nel turno precedente la Fiorentina ha perso in casa contro il Lecce mentre il Genoa, guidato ad interim dal duo Criiscito-Murgita. ha espugnato il campo del Sassuolo conseguendo il primo successo stagionale.

Sono 106 i precedenti tra le due compagini in Serie A con il bilancio di 45 successi della Fiorentina, 39 pareggi e 18 affermazioni del Genoa. Nell apassata stagione i rossoblù vinsero 1-0 a Marassi e i viole per 2-1 al “Franchi”.

COME ARRIVA IL GENOA – Malinovskyi è l’unico squalificato, mentre non si registrano indisponibili. Il Grifone dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, ma dovrà fare a meno di Daniele De Rossi, squalificato e costretto a seguire la gara lontano dalla panchina. Tra i pali ci sarà Leali, protetto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce spazio alla spinta di Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo Frendrup, Masini e Thorsby saranno chiamati a garantire equilibrio e dinamismo. In attacco, fiducia al tandem composto da Colombo e Vitinha. .

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Gosens e Lamptey restano ai box per infortunio. La Viola risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2, affidandosi all’esperienza di David De Gea tra i pali. In difesa agiranno Pongracic, Marì e Ranieri, mentre sulle corsie laterali ci saranno Dodò e Fortini. A centrocampo, Mandragora sarà il perno centrale, affiancato da Nicolussi Caviglia e Fagioli. In avanti, Vanoli punta sulla velocità di Gudmundsson e sulla fisicità di Kean per provare a scardinare la retroguardia rossoblù. .

Probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi (squalificato)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli

Dove vedere la partita in TV e streaming

