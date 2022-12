Genoa – Frosinone: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Frosinone di Domenica 18 dicembre 2022: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

GENOVA – Domenica 18 dicembre, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Frosinone, big match della diciottesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. I rossoblù, guidati da Gilardino ad interim dopo l’esonero di Blessin, contro il Sudtirol hanno ritrovato i tre punti che mancavano dallo scorso 22 ottobre mentre dal campo dell’Ascoli hanno portato a casa un punto, uscendo dalla crisi di risultati in cui erano precipitati. Attualmente il Grifone occupa la quarta posizione a quota 27 punti grazie a un cammino di sette partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, diciotto gol fatti e tredici subiti. Con nove lunghezze in più i ciociari, primi in classifica, che domenica scorsa non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro il Pisa; i loro 36 punti sono frutto di undici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, venticinque gol fatti e dieci subiti. Con un successo la squadra di Grosso sarebbe matematicamente Campione d’inverno. Si tratta di un confronto che in Serie B,a Marassi, manca da sedici anni esatti: nel dicembre del 2006, finì 3-2 per i padroni di casa. Sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno (Mi) a dirigere la gara. Gli assistenti designati saranno i signori Giovanni Baccini della sezione di Conegliano Veneto Alessio Tolfo della sezione di Pordenone. Il Quarto Uomo signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Al Var il signor Davide Massa di Imperia, Avar il signor Salvatore Longo di Paola (Cs).

Cronca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA - FROSINONE

Presentazione del match

QUI GENOA – Out il solo Pajac. Gilardino dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Sempre in porta e con una difesa composta dalla coppia centrale Bani-Dragusin e sulle fasce da Sabelli e Hefti. In mediana Frendrup e Strootman mentre sulla trequarti agiranno Aramu, Gudmundsson e Jagiello a sostegno dell’unica punta Coda.

QUI FROSINONE – Grosso dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Turati tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Szyminski e Ravanelli e sulle fasce da Sampirisi e Frabotta. A centrocampo Mazzitelli, Boloca e Kone. Davanti Insigne e Mulattieri, supportati da Garritano.

Le probabili formazioni di Genoa – Frosinone

GENOA (4-3-2-1): Semper, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Strootman, Frendrup, Jagiello, Gudmundsson, Aramu, Coda. Allenatore: Gilardino.

FROSINONE(4-3-3): Turati, Sampirisi, Smzyminski, Ravanelli, Frabotta, Mazzitelli, Boloca, Kone, Garritano, Insigne, Mulattieri. Allenatore: Grosso.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.