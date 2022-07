La partita Genoa – Maiorca di Venerdì 22 luglio 2022 in diretta: per la squadra di Blessin un’altra sconfitta dopo quella rimediata dal Lucerna

GENOA (ITA): Badelj M., Bani M., Coda M., Ekuban C., Frendrup M., Gudmundsson A., Hefti S., Martinez J. (Portiere), Pajac M., Portanova M., Vogliacco A.. A disposizione: Besaggio M., Candela A., Cassata F., Czyborra L., Dragusin R., Favilli A., Fini S., Galdames P., Jagiello F., Lipani L., Masini P., Melegoni F., Sabelli S., Semper A. (Portiere), Vodisek R. (Portiere), Yeboah K.



MAIORCA (ESP): Baba I., Copete J., Cufre B. E., Gaya J., Gonzalez G., Lee Kang-In, Llabres J., Prats A., Raillo A., Riquelme L. R. (Portiere), Sanchez A.. A disposizione:



Reti: al 28' st Junior L. (Maiorca (Esp)).



Ammonizioni: al 34' st Raillo A. (Maiorca (Esp)).

Formazioni ufficiali di Genoa – Maiorca

GENOA: Martinez, Coda, Gudmundsson, Bani, Vogliacco, Morten, Sylvan, Ekuban, Badelj, Portanova, Pajac. A disposizione: Semper, Vodisek, Sabelli, Czyborra, Candela, Dragusin, Melegoni, Galdames, Favilli, Besaggio, Jagiello, Yeboah, Lipani, Masini, Cassata, Fini. Allenatore: Alexander Blessin

MAIORCA: Leo Roman, Cufré, Copete, Abdon, A. Sanchez, Baba, Lee Kang, G. Gonzalez, Raillo, Gayà, Llabrés. A disposizione: Pere Joan, Ivan Lopez, Mboula, Grenier, Lago Junior, Dani Rodriguez, Maffeo, Hoppe, Alex Alegria, J. Costa, Angel, Amath, Valjent. Allenatore: Javier Aguirre

Presentazione del match

I rossoblù, guidati dal confermato Alexander Blessin, stanno svolgerà la preparazione al campionato di Serie B 2022-2023, nella località di Bad Haring, nel Tirolo austriaco, dove resteranno fino al 28 luglio: esordio il 14 agosto sul difficile campo dell’altra neoretrocessa, il Venezia. Il prossimo test é in programma per il 27 luglio contro la Lazio. Il Maiorca, allenato dal messicano Javier Aguirre, si appresta a partecipare al massimo campionato spagnolo dopo aver chiuso la passata stagione al sedicesimo posto, con una sola lunghezza di vantaggio sulla terzultima posizione del Granada, retrocesso in Segunda Division.

QUI GENOA – Blessin dovrebbe affidarsi inizialmente a un modulo 4-4-2 con Semper in porta e difesa composta al centro da Dragusin e Vogliacco e sulle fasce da Candela e Czyborra. In mezzo al campo Badelj e Cassata; sulle corsie esterne Portanova e Melegoni. Coppia di attacco formata da Coda e Favilli.

La probabile formazione del Genoa

GENOA (4-4-2): Semper; Candela, Dragusin, Vogliacco, Czyborra; Portanova, Badelj, Cassata, Melegoni; Coda, Favilli. Allenatore: Blessin

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Helbiz, scaricabile gratuitamente.