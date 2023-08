La partita Genoa – Modena di Venerdì 11 agosto 2023 in diretta: i rossoblù vanno in vantaggio dopo soli 32′ con Retegui ma i Canarini reagiscono con Manconi e Tremolada. Il Grifone va a segno con Vasquez, Gudmundsson e Retegui e a nulla serve la rete di Gargiulo nel finale

GENOVA – Venerdì 11 agosto 2023, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Modena, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 21.

Primo impegno ufficiale per il neopromosso Grifone di Alberto Gilardino che si troverà di fronte i Canarini, arrivati tredicesimi nella loro prima esperienza in Serie B. I rossoblù hanno rifilato un sonoro 15-0 alla rappresentativa locale del Fassa Calcio e battuto i francesi del Monaco di misura, con Gudmundsonn in evidenza in entrambe le occasioni; hanno perso per 1-4 contro il Venezia e non sono andati oltre lo 0-0 allo “Zini” contro la Cremonese dell’ex Ballardini. L’esordio in Serie A, dove tornano dopo un solo anno di permanenza nel torneo cadetto, é in programma per sabato 19 agosto alle ore 20.45 a Marassi contro la Fiorentina. C’é molto entusiasmo da parte della tifoseria genoana testimoniato anche dagli abbonamenti sottoscritti che in settimana hanno superato la brillante quota dei 25mila. I gialloblù, invece, che si apprestano a debuttare in Serie B contro un avversario ancora da definire, hanno vinto per 9-0 contro il Formigine e per 2-0 contro la Dinamo Tirana mentre hanno pareggiato per 1-1 contro il Fiorenzuola e perso per 2-1 contro il Torino. L’ultimo confronto risale allo scorso 19 febbraio quando al “Braglia” finì 2-2. Genoa dato favorito con segno “1” quotato mediamente 1.47.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: GENOA - MODENA 4-3 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buon proseguimento di serata a tutti! SECONDO TEMPO 50' a Marassi finisce qui. Il genoa batte il Modena e si qualifica per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 49' mischia nell'area del genoa ma ci pensa Vogliacco ad allontanare la palla 49' tiro crsoo di Guiebre! palla direttamente tra le braccia di leali 47' il cross di Zaro si spegne sul fondo. occasione sprecata dal Modena per agguantare il pareggio che avrebbe consentito di andare ai supplementari 46' punizione in favore del Modena da buona posizione 44' cinque minuti di recupero 41' ammonito Manconi per un fallo su Strootman 37' nel Modena fuori Tremolada e dentro Abiuso 36' gioco fermo per prestare soccorso a Zaro rimasto infortunato a un piede 32' tripla sostituzione nel Genoa. Dentro Coda per Retegui, Sabelli per Martin e Strootman per Badelj 31' GOL MODENA! conclusione di prima intenzione di Gargiulo! Nulla può Leali 30' Leali toglie letteralmente la palla dai piedi di Guiebre, che era lanciato verso la porta! 29' conclusione al volo di Retegui! Palla fuori di un soffio! 28' anticipo di Guiebre su Retegui in fallo laterale 26' Falcinelli tenta un inserimento in area ma viene anticipato da Vogliacco 24' Palla messa con precisione sul secondo palo da Badelj ma a Dragusin non riesce la deviazione in rete! 20' nel Modena dentro Guiebre e Battistella e fuori Silvestri e Duca 19' fallo in attacco di Frendrup che tenta in tutti i modi un cross che alla fine non riesce 17' sugli sviluppi del corner la difesa del Modena allontana la palla 16' passaggio in area di Retegui per Gudmundsson che prova la conclusione da distanza ravvicinata ma manda la palla addosso a Gagno, che la spedisce in calcio d'anvolo 12' doppio camibo nel Modena: dentro Falcinelli per Bonfanti e Gargiulo per Palumbo 11' POKER ROSSOBLU! Peril Genoa a segno Retegui, che servito da Hefti di destro mette la palla in rete in diagonale! 10' conclusione debole di sinistro di Gudmundsson. Nessun problema per Gagno che raccoglie a terra la palla 9' cross di hefti intercettato 5' GOL GENOA! Gol sotto la Gradinata Nord di Gudmundsson , servito con precisione da Retegui! 4' ammonito Frenrup per gioco falloso 3' verticalizzazione per Manconi. La palla finisce direttamente a Martinez 1' Hefti, marcato da due avversari, si fa portare via la palla in area. Intervento del tutto pulito 1' si riparte! In campo i ventidue del primo tempo PRIMO TEMPO 48' finisce qui il primo tempo con il Genoa in vantaggio. Primo tempo con tanti gol e ricco di emozioni 47' GOL GENOA!!! sugli sviluppi della punizione battuta da Gudmundsson, il colpo di testa di Vasquez manda la palla alle spalle di Gagno! 46' si accendono gli animi. Scintille in campo tra Hefti, Vigloacco e alcuni giocatori del Modena 46' intervento falloso ai danni di Martin 45' saranno tre i minuti di recupero 44' OCCASIONE GENOA!!! conclusione di Frendrup deviata in calcio d'angolo da Gagno! Sugli sviluppi del corner Retegui manda la palla sul fondo 41' cross di Martin per Retegui che non riesce a deviare la palla in rete! 39' GOL MODENA! Sbandamento nella difesa rossoblu. Tremolada dribbla Martinez e mette la palla in rete! Tutto da rifare per il Grifone 35' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, passaggio di testa di Thorsby per Vogliacco il cui colpo ditesta viene respinto da un avversario! 33' intervento falloso su Gudmundsson 32' tiro cross di Gudmundsson! respinta facile in tuffo di Gagno! 31' ammonito Duca per un fallo a centrocampo su Thorsby 28' MODENA IN GOL con Manconi che di testa sfrutta un cross di Duca. 26' fallo ai danni di Martin. Punizione in favore del Genoa nella trequarti. La batte lo stesso Martin che mette la palla a centro area dove Gudmundson non riesce a deviarla in rete! La palla sfila sul fondo 25' la ripartenza di Martin viene interrotta 23' cnclusione al volo di Vasquez! Palla alta sopra la traversa! 20' conclusione di Frendrup! Palla deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner battuto da Martin la conclusione di Gudmundsson spedisce la palla sul fondo! 19' tentativo di cross di Hefti! Palla allontanata! 16' tiro di Gudmundsson e Gagno con la punta delle dita si salva in calcio d'angolo. Corner battuto senza conseguenze 14' verticalizzazione per Manconi che non arriva in tempo sulla palla. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Genoa 13' non riesce a Thorsby il passaggio per Retegui dopo una splendida ripartenza iniziata da Dragusin 12 Gol annullato per fuorigioco 11' RADDOPPIO GENOA! Thorsby a due passi dalla porta mette la palla nel sette dove Gagno non può arrivare! 10' trattenuta di Zaro su Albert Gudmundsson. Punizione in favore dei rossoblu 8' Hefti stretto nella morsa di due avversari non riesce a liberarsi. Punizione in favore del Genoa 7' lancio lungo di Pergreffi, Vogliacco di testa allontana la palla 6' interevnto falloso di Frendrup 5' retropassaggio di Vogliacco per Leali 5' cross di Hefti, palla direttamente tra le braccia di Gagno 4' intervento falloso ai danni di Retegui 3' intervento su Tremolada di Vogliacco e palla in fallo laterale. Rimessa per il Modena 1' GOL! GENOA SUBITO IN VANTAGGIO!!!! RETEGUI! cross di Frenrup, tocco di destro di prima intenzione dell'argentino e palla in rete" Il numero 9 del Genoa si presenta così alla sua nuova tifoseria! 1'partiti! primo pallone battuto dal Genoa le squadre fanno il loro ingresso in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa - Modena Tabellino GENOA: Leali; Vasquez, Vogliacco, Dragusin; Hefti, Thorsby, Badelj (dal 32' st Strootman), Frendrup, Martin (dal 32' st Sabelli); Retegui (dal 32' st Coda), Gudmundsson. A disposizione: Martinez, Aramu, Melegoni, Jagiello, Puscas. Allenatore: Gilardino MODENA: Gagno; Silvestri (dal 20' st Guiebre), Zaro, Pergreffi, Cotali; Duca (dal 20' st Battistella), Gerli, Palumbo (dal 12' st Gargiulo); Tremolada (dal 37' st Abiuso); Bonfanti (dal 14' st Falcinelli), Manconi. A disposizione: Seculin, Vandelli, Giovannini, Strizzolo, Cauz, Mondele. Allenatore: Bianco. Reti: al 1' e all'11' st Retegui, al 28' Manconi, al 39' Tremolada, al 45 2 Vasquez, al 5' st Gudmundsson, al 31' st Gargiulo Ammonizioni: Duca, Frendrup, Manconi Recupero: 3' di recupero e 5' nella ripresa

Formazioni ufficiali

GENOA: Leali; Bani, Vogliacco, Dragusin; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Martinez, Strootman, Coda, Aramu, Sabelli, Melegoni, Vasquez, Jagiello, Puscas. Allenatore: Gilardino

MODENA: Gagno; Silvestri, Zaro, Pergreffi, Cotali; Duca, Gerli, Palumbo; Tremolada; Bonfanti, Manconi. A disposizione: Seculin, Vandelli, Guiebre, Falcinelli, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Strizzolo, Cauz, Mondele, Abiuso. Allenatore: Bianco.

Convocati

Genoa

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, Dragusin, Hefti, Martin, Sabelli, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Jagiello, Melegoni, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Aramu, Coda, Gudmundsso, Retegui, Puscas

Modena

Portieri: Gagno, Seculin, Vandelli

Difensori: Cauz, Cotali, Guiebre, Pergreffi, Silvestri, Zaro

Centrocampisti: Battistella, Duca, Gargiulo, Gerli, Giovannini, Mondele, Palumbo, Tremolada

Attaccanti: Abiuso, Bonfanti,Falcinelli, Manconi, Strizzolo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Aureliano della sezione di Bologna coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Cipriani. Quarto uomo sarà Scarpa. Al VAR ci sarà Nasca, assistito da Longo.

La presentazione del match

QUI GENOA – Gilardino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Martinez in porta e con una difesa a tre formata da Dragusin, Bani e Vogliacco. In cabina di regia Strootman con Frendrup e Thorsby mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sabelli e Martin. Davanti Gudmundsson e Retegui.

QUI MODENA – Bianco dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2 con11Gagno tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Zaro e Pergreffi e sulle fasce da Oukhadda e Cotali. A centrocampo Gerli, Palumbo e Duca. Sulla trequarti Tremolada, di supporto alla coppia di attacco composta da Falcinelli e Bonfanti.

Le probabili formazioni di Genoa – Modena

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Strootman, Thorsby, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Gerli, Palumbo, Duca; Tremolada; Falcinelli, Bonfanti. Allenatore: Bianco.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta da Mediaset, che detiene i diritti televisivi per la Coppa Italia, in chiaro sul Canale 20; in streaming su Mediaset Infinity.