Genoa – Wacher Innsbruck: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Genoa – Wacher Innsbruck del 21 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della seconda amichevole stagionale della squadra rossoblù

NEUSTIFT IM STUBAITAL – Mercoledì 21 luglio alle ore 17 allo Sportplatz di Neustift im Stubaital si giocherà Genoa – Wacher Innsbruck, amichevole pre-campionato della squadra rossoblù. Gli uomini di Ballardini hanno vinto per 5-0 la gara di esordio stagionale contro l’FC Stubai grazie alle reti di Shomurodov, Favilli e alla tripletta di Bianchi. Ora di fronte ci sarà il Wacker Insbruck, squadra che milita nel campionato cadetto austriaco. già avversaria due anni fa quando venne sconfitta per 7-0.

Sarà un ottimo test in vsta delll’amichevole che il Genoa giochera il 24 luglio contro il PSG di Pochettino, mifinalista nell’ultima Champions League. Ventotto gli elementi presenti in Val Stubai, agli ordini di Ballardini, dopo l’arrivo di Behrami, Biraschi, Eyango, Sabelli, Sturaro e il rientro in Liguria di quattro elementi. Ricorsiamo che nel prossimo campionato di Serie A il Genoa esordirà a San Siro contro i Campioni d’Italia dell’Inter mentre alla seconda giornata andrà a Napoli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro amichevole sarà trasmesso sul canale 13 in Liguria, sul 616 in Piemonte e in streaming su www.telenord.it