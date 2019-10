Germania – Argentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Germania – Argentina del 9 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match amichevole, calcio d’inizio alle ore 20.45

DORTMUND – Domani sera, mercoledì 9 ottobre alle ore 20.45, andrà in scena Germania – Argentina, incontro amichevole. Da una parte ci sono i tedeschi che, grazie al successo contro l’Irlanda del Nord, sono vicini alla qualificazione ai prossimi campionati Europei. Dall’altra parte, invece, c’è l’Albiceleste che è reduce dalla vittoria, sempre in amichevole, contro il Messico grazie alla tripletta di Lautaro Martinez.

La cronaca minuto per minuto

GERMANIA-ARGENTINA IN DIRETTA Domani sera alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GERMANIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Klostermann e Halstenberg sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sule e Tah. A centrocampo Kimmich e Gundogan in cabina di regia mentre davanti il terzetto composto da Havertz, Reus e Brandt alle spalle di Werner.

QUI ARGENTINA – Scaloni dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Marchesin tra i pali, reparto arretrato formato da Saravia e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo Otamendi e Rojo. A centrocampo Paredes in cabina di regia con De Paul e Pereyra mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Acuna, Lautaro Martinez e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Germania – Argentina, amichevole in programma domani sera alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sul canale 20 di Mediaset.

Le probabili formazioni di Germania – Argentina

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Tah, Halstenberg, Kimmich, Gundogan, Havertz, Reus, Brandt, Werner. Allenatore: Low

ARGENTINA (4-3-3): Marchesin; Saravia, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Pereyra, Paredes, De Paul, Acuna, Lautaro Martinez, Dybala. Allenatore: Scaloni

STADIO: Signal Iduna Park