Germania-Argentina 2-2, il tabellino: pari spettacolo a Dortmund

Il tabellino di Germania-Argentina 2-2 il risultato finale: reti di Gnabry e Havertz per i tedeschi mentre per l’Albiceleste in rete Alario e Ocampos.

DORTMUND – Gol e spettacolo a Dortmund dove Germania e Argentina, nel match amichevole, si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Un tempo per parte con i padroni di casa che chiudono la prima frazione avanti di due reti grazie a Gnabry e Havertz. Nella seconda frazione Scaloni cambia modulo e l’Argentina rimonta grazie ai gol di Alario e Ocampos. Per quanto concerne il minutaggio degli “italiani”, partita intera per Lautaro Martinez e un’ora per Dybala.

Germania-Argentina 2-2: il tabellino del match

GERMANIA (3-4-3): Ter Stegen; Emre Can, Sule, Koch, Halstenberg; Kimmich, Havertz (83′ Rudy), Klostermann, Brandt (67′ Amiri), Gnabry (72′ Serdar), Waldschmidt. Allenatore: Low

ARGENTINA (4-3-3): Marchesin; Tagliafico, Rojo (46′ Acuna), Otamendi, Foyth; Pereyra (76′ Saravia), Paredes, De Paul (93′ Rodriguez); Correa (46′ Ocampos), L. Martinez, Dybala (62′ Alario). Allenatore: Scaloni

RETI: 15′ Gnabry (G), 22′ Havertz (G), 66′ Alario (A), 85′ Ocampos (A)

AMMONIZIONI: Kimmich (G), Otamendi, De Paul, Ocampos (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Signal Iduna Park