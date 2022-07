Europei, Germania – Austria 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Germania – Austria del 21 luglio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale dei Campionati Europei femminili

LONDRA – Giovedì 21 luglio, al Brentford Community Stadium di Londra, la Germania affronterà l’Austria nella gara valida per il secondo dei quarti di finale dei Campionati Europei femminile; calcio di inizio alle ore 21. La Germania ha vinto il Girone B a punteggio pieno, essendosi imposta su Danimarca, Spagna e Finlandia. Numero 5 del ranking Fifa e numero 2 di quello Uefa, ha vinto otto volte nelle ultime 12 (cinque volte di fila tra il 1995 e il 2013) e quindi parte sempre da favorita. Il bilancio delle ultime cinque sfide disputate é di quattro vittorie e una sconfitta, con diciotto gol fatti e tre subiti. L’Austria si é piazzata al secondo posto nel Gruppo A dopo aver perso di misura contro l’Inghilterra e vinto contro Irlanda del Nord e Norvegia. Ventunesima nel ranking Fifa e semifinalista all’ultimo Europeo, nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e perso una, segnando otto reti e prendendone una. A dirigere il match sarà Rebecca Welch, coadiuvata da Sian Massey e Lisa Rashid. Quarto arbitro la rumena Iuliana Demetrescu. Al VAR i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: GERMANIA 1-0 AUSTRIA (SECONDO TEMPO) Fischio di inizio! L'arbitro dà il via al secondo tempo del match tra Germania e Austria PRIMO TEMPO 47': fine primo tempo! La Germania chiude il primo tempo con il vantaggio di un gol sull'Austria, siglato da Magull alla mezz'ora nonostante un buon inizio della nazionale austriaca. A Londra, è 1-0 per le tedesche 45': due minuti di recupero nel primo tempo 44': primo cartellino giallo del match, ammonita Hanshaw 42': occasione Germania! L'attaccante della formazione in vantaggio, Huth, vola sulla fascia, ma Zinsberger è brava a rimanere in piedi fino all'ultimo e chiudere bene lo specchio della porta 37': gioco fermo per una botta ricevuta da Billa, che esce temporaneamente dal campo 33': la Germania ci prova dal limite dell'area di rigore, ma il tiro è centrale 29': l'Austria prova a rispondere con un giro dalla bandierina 25': GOL DELLA GERMANIA! Su palla persa dall'Austria, la Nazionale tedesca ruba palla e arriva perfettamente in area, con la rete di Magull sul secondo palo. E' 1-0 a Londra 21': equilibrio nel match per ora tra le due nazionali 18': la Germania prova a rispondere e conquista un nuovo calcio d'angolo 13': occasione Austria! Su sviluppi di calcio d'angolo, la giocatrice austriaca colpisce il palo, con portiere spiazzato; arriva un altro calcio d'angolo 12': primo calcio d'angolo anche per l'Austria, che prova a fare paura alla Nazione vicina 9': risponde subito la Germania con una ripartenza velocissima, ma il tiro finale non inquadra la porta 8': ci prova l'Austria con Fuller che vuole sorprende la difesa avversaria, ma calcia debolmente in porta 7': primo calcio d'angolo della partita a favore della nazionale tedesca 4': gioco fermo perché Hegering rimane a terra dopo uno scontro fisico 1': si parte con il possesso palla della Germania, grande favorita di questo match Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Germnania e Austria Benvenuti nel live di Germania-Austria, secondo quarto di finale degli Europei di calcio femminile 2022! TABELLINO GERMANIA: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritx; Huth, Popp (C), Buhl. A disposizione: Berger, Kleinherne, Lattwein, Schuller, Lohmann, Freigang, Anyomi, Dallmann, Wassmuth, Brand, Doorsoun. Ct: Voss-Tecklenburg AUSTRIA: Zinsberger; Hanshaw, Georgieva, Wenninger (C), Wienroither; Dunst, Feiersinger, Puntingam, Zadrazil, Hickelsberger-Fuller; Billa. A disposizione: Kresche, Pal, Nashenweng, Degen, Schasching, Schiechtl, Schanaderbeck, Kirchberger, Hobinger, Eder, Makas, Enzinger. Ct: Fuhrmann Reti: 25' pt Magull (G)

Ammonizioni: 44' pt Hanshaw (A)

Recupero: due minuti nel primo tempo; LE FORMAZIONI UFFICIALI GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritx; Huth, Popp (C), Buhl. AUSTRIA (4-5-1): Zinsberger; Hanshaw, Georgieva, Wenninger (C), Wienroither; Dunst, Feiersinger, Puntingam, Zadrazil, Hickelsberger-Fuller; Billa.

La presentazione del match

QUI GERMANIA – La Germania dovrebbe scendere in campo col modulo 4-2-3-1 con Frohms porta e con la difesa composta al centro da Hendrich e Hegering e sulle fasce da Gwinn e Rauch. In mediana Magull e Oberdorf. Unica punta Huth davanti ai trequartisti Däbritz; Bühl e Popp.

QUI AUSTRIA – L’Austria dovrebbe affidarsi al modulo 4-1-4-1 con Zinsberger in porta e con Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck e Hanshaw a formare il blocco difensivo. Davanti alla difesa Puntigam. Unica punta Billa davanti a Dunst, Zadrazil, Feiersinger e Naschenweng.

Le probabili formazioni di Germania – Austria

GERMANIA (4-2-3-1): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Bühl, Popp, Huth

AUSTRIA (4-1-4-1): Zinsberger; Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck, Hanshaw; Puntigam; Dunst, Zadrazil, Feiersinger, Naschenweng; Billa

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Rai Due e Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e su Rai Play.