Germania-Curaçao: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Germania-Curaçao di Domenica 14 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

HOUSTON – Domenica 14 giugno, alle 19.00 italiane, Germania e Curaçao scendono in campo allo NRG Stadium di Houston per la prima giornata del gruppo E dei Mondiali 2026.

Un confronto che entra di diritto nella storia del torneo: le due nazionali non si erano mai affrontate prima e per Curaçao si tratta dell’esordio assoluto nella fase finale del torneo iridato.

La Germania, quattro volte campione del mondo, arriva negli Stati Uniti con il peso della tradizione e la solidità di un percorso di qualificazione impeccabile. La squadra guidata da Julian Nagelsmann ha dominato il proprio girone europeo, chiudendo al primo posto grazie a cinque vittorie, una sola sconfitta e un bilancio reti che racconta la forza del gruppo: sedici gol realizzati e tre subiti. Il pass per il Mondiale è stato messo al sicuro con una prestazione travolgente contro la Slovacchia, superata 6-0 nell’ultima giornata.

Dall’altra parte c’è la favola di Curaçao, guidata dall’esperto tecnico olandese Dick Advocaat. La nazionale caraibica ha compiuto un’impresa senza precedenti qualificandosi come Stato più piccolo di sempre a raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo. Il primo posto nel girone CONCACAF e il pareggio decisivo ottenuto in trasferta contro la Giamaica hanno aperto le porte del sogno mondiale. Le statistiche raccontano una squadra sorprendente: Curaçao ha chiuso il percorso di qualificazione con il miglior dato di gol attesi creati dell’intera area nord-centroamericana e ha confermato la propria crescita superando Aruba 4-0 nell’ultima amichevole prima della partenza.

Del Girone E fanno parte anche Ecuador e Costa d’Avorio.

La direzione della gara è affidata all’arbitro marocchino Jalal Jiyed, affiancato dagli assistenti Zakaria Brinsi e Mustapha Akarkad, mentre il sudafricano Abongile Tom svolgerà il ruolo di quarto ufficiale.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GERMANIA-CURACAO]

Presentazione del match

COME ARRIVA LA GERMANIA – La Germania si dispone con un 4-2-3-1 solido e orientato al controllo del gioco. Neuer guida la linea difensiva formata da Kimmich e Brown sulle corsie, con Tah e Schlotterbeck centrali a garantire fisicità e letture preventive. In mezzo al campo Nmecha e Pavlovic assicurano equilibrio e gestione dei ritmi, mentre il trio Sané, Musiala e Wirtz agisce alle spalle di Havertz, riferimento avanzato scelto da Nagelsmann per muoversi tra le linee e aprire spazi.

COME ARRIVA CURACAO – Curaçao risponde con un 5-4-1 compatto, pensato per densità centrale e ripartenze rapide. Room è protetto da una linea a cinque composta da Floranus, Gaari, Obispo, Bazoer e Fonville. Chong e J. Bacuna lavorano sugli esterni, mentre Comenencia e L. Bacuna formano il blocco centrale di contenimento. Davanti, Locadia è l’uomo incaricato di tenere alta la squadra e sfruttare le transizioni disegnate da Advocaat.

Probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

CURACAO (5-4-1): Room; Floranus, Gaari, Obispo, Bazoer, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. Ct: Advocaat.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale