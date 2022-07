MILTON KEYNES – Mercoledì 27 luglio, al Milton Keynes Stadium, la Germania affronterà la Francia nella seconda semifinale dei Campionati Europei femminile; calcio di inizio alle ore 21. La vincente affronterà nella finale che si disputerà domenica 31 luglio a Wembley. La Germania ha vinto il Girone B a punteggio pieno, essendosi imposta su Danimarca, Spagna e Finlandia e ai quarti di finale ha superato l’Austria 2-0. Numero 5 del ranking Fifa e numero 2 di quello Uefa, ha vinto otto volte nelle ultime 12 (cinque volte di fila tra il 1995 e il 2013) e quindi é data tra le favorite. La Francia, invece, é la vera e propria rivrlazione del torneo in quanto mai prima d’ora era andata così avanti nella competizione. Dopo aver vinto il Girone A, le transalpine hanno batturo l’Austria ai quarti di finale. A dirigere il match sarà la gallese Cheryl Foster WA, coadiuvata dall’irlandese Michelle O’Neill e dalla spagnola Guadalupe Porras Ayuso; quarto arbitro Lina Lehtovaara. Al VAR i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

RISULTATO FINALE: GERMANIA - FRANCIA 2-1

SECONDO TEMPO

50' è finita! La Germania supera 2-1 la Francia e conquista la finale dell'Europeo! Grande battaglia con il botta e risposta a fine primo tempo quindi la seconda rete di una devastante Popp che buca nuovamente la difesa. Sarà una grande finale quella che vedrà davanti Inghilterra e Germania. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per la diretta della sfida che deciderà l'Europeo femminile

50' altra punizione, altra palla in area e la Frohms con un pugno allontana la minaccia

48' giallo alla Oberdorf, intervento molto duro sulla Diani e punizione dai 25 metri: palla scodellata in area con la Oberdorf brava a svettare di testa alleggerendo in fallo laterale

47' punizione dai 25 metri con il mancino per la Bacha ma sfera alta

46' dentro la Wassmuth per la Huth

45' 5 minuti di recupero

45' su capovolgimento di fronte contropiede conclude dalla Dallmann da buona posizione ma trova il muro della Karchaoui

44' punizione calciata dalla trequarti dalla Bacha verso l'area con la Frohms che anticipa tutti di pugni

43' prova il tutto per tutto la Francia in questo finale per ottenere il pari che darebbe i supplementari

40' conclusione affrettata della Matéo in area e sfera alta sopra la traversa

38' pescata in offside la Sarr

36' altro cambio con la Doorsoun per la Hegering

35' in campo Sarr per la Toletti

34' conclusione con il mancino a giro al volo dal limite della Bacha e palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere!

31' ALEXANDRA POPP!!!! 2-1 GERMANIA!!! Cross della Huth dalla destra per l'inserimento della 11 brava a sciacciare di testa con palla alla sinistra del portiere! VAR in corso ma confermata la regolarità dell'azione. E ora sono 6 gol in 5 partite!

28' cartellino giallo alla Gwinn che ha trattanuto un'astuta Bacha. Punizione sulla trequarti d'attacco: traversone dalla sinistra della stessa giocatrice verso il secondo palo e colpo di testa della Mbock Bathy a lato

23' cambi anche per la Germania: dentro Dallmann per la Magull e Lohmann per la Dabritz

21' retropassaggio sciagurato che favorisce lo scatto della Diani. La giocatrice entra in area e calcia forte resoterra sul primo palo dove c'è la Frohms! Nell'occasione forse poteva tentare il passaggio a una compagna meglio posizionata per il tiro

19' sul corner battuto dalla Bacha palla sul secondo palo per la Renard ma il colpo di testa ravvicinato esalta i riflessi della Frohms!

18' Bacha! Grande azione della Francia che sfonda a destra in area con la Diani e assist per la compagna. Conclusione centrale e decisivo intervento con la faccia della Hendrich!

16' nuovo cambio per la nazionale francese con Matéo per la Cascarino

11' cartellino giallo alla Bacha, punita una manata alla Oberdorf

2' sui suoi sviluppi palla sui piedi della Huth che calcia da posizione defilata e palla a lato

calcio d'avvio per la Germania che conquista subito un angolo

ben ritrovati con il secondo tempo, Germania e Francia in campo. Nella Francia c'è la Bacha invece della Malard

PRIMO TEMPO

45' si chiude senza recupero il primo tempo della partita sull'1-1. Succede tutto nel finale con il botta e risposta tra Popp e Diani. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

45' DIANIII!!! PAREGGIO IMMEDIATO DELLA FRANCIA!!! sponda aerea per la numero 11 che dal limite lascia partire una sassata rasoterra con palla sul palo quindi carambola sulla schiena del portiere e sfera in fondo al sacco!

40' POPP!!! VANTAGGIO DELLA GERMANIA!!! Cross dalla Brand, a centroarea la Renard viene anticipata dalla numero undici tedesca che fa 5 su 5 colpendo in spaccata con palla sotto la traversa!

32' palla in area per la Renand ma la Popp è brava in copertura e sfera che sfila sul fondo

25' terzo corner per la Germania sempre dalla sinistra, palla dalla Huth verso il secondo palo per la Hegering ma conclusione in area murata dalla difesa

22' sul corner successo della Magull uscita con un pugno rischiosa della Peyraud-Magnin ma la difesa disimpegna

20' spinta della Toletti sulla Brand quasi al limite dell'area, c'è anche il giallo. Apprezzabile spunto della tedesca che si accende nell'occasione. Alla battuta va la Popp con il destro, palla velenosa indirizzata all'angolo destro ma la Peyraud-Magnin vola e devia con due mani! Ottimo intervento!

19' punizione dal vertice sinistro dell'area della Magull verso il primo palo dove non ha problemi nel bloccare la sfera Peyraud-Magnin

17' cross troppo lungo della Perisset e palla direttamente tra le braccia del portiere

16' punizione battuta dalla Magull, a centroarea uscita di Peyraud-Magnin che viene caricata irregolarmente della Popp

15' raddoppio efficace sul fondo sulla Diani, tra le giocatrici più temuta e dall'altra parte Peyraud-Magnin fa uscita fuori area con i piedi rischiando molto con la Magull pronta a superarla

13' lancio per la Diani deviato dalla Rauch e in uscita ci arriva prima il portiere. Sarà un bel duello quello sulla destra d'attacco francese

12' angolo questa volta per la Germania sulla sinistra d'attacco della Magull, con un pugno allontana Peyraud-Magnin

11' possesso palla intorno al 63% per la Germania in questo avvio

9' fermata in offside la Malard

7' impostazione palla delle tedesche che avanzano senza fretta ripartendo dal suo portiere. La Francia abbozza soltanto un pressing

6' verticalizzazione per la Magull che non riesce a superare la Bilbault sulla trequarti

4' primo angolo conquistato dalla Francia con la Diani brava a conquistarlo: palla a centroarea allontana prova la Cascarino dal limite ma trova il muro della difesa, la palla si impenna e con i pugni allontana Frohms

3' sventagliata per la Diani con la Hendrich che alleggerisce in fallo laterale

3' buona copertura difensiva della Bilbault, in ritardo la Popp

2' fallo della Bilbault sulla Magull. Punizione sulla trequarti per le tedesche: palla della Rauch per la Popp anticipata in area dalla Cascarino

Conto alla rovescia si parte! Calcio d'avvio per le francesi ma lancio lungo e palla che si spegne sul fondo

Le ragazze si caricano prima della sfida, macchinina elettrica in campo a portare il pallone all'arbitro

A confronto il modulo 4-3-3, sulla carte leggermente favorita la Germania al momento reduce da un percorso impressionante

Ci siamo! Germania e Francia fanno il loro ingresso in campo, inni nazionali e saremo pronti a seguire il match

Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta della seconda semifinale dell'Europeo femminile tra Germania e Francia. Dalle ore 21 seguiremo l'incontro e scopriremo chi raggiungerà l'Inghilterra in finale.

TABELLINO

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering (dal 36' st Doorsoun), Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritz, Huth (dal 46' st Wassmuth), Popp, Brand. A disposizione: Schult, Berger, Kleinherne, Lattwein, Schuller, Lohmann, Freigang, Anyomi, Dallmann, Wassmuth, Doorsoun. Ct. Martina Voss-Tecklendubg

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Karchaoui, Renard, Mbock Bathy, Perisset; Geyoro, Toletti (dal 35' st Sarr), Bilbault; D. Cascarino (dal 16' st Mateo), Malard (dal 1' st Bacha), Diani. A disposizione: Chavas, Lerond, Palis, Torrent, Tounkara, Matéo, Bacha, Dali, Baltimore, Sarr, Cissoko. Ct. Corinne Diacre

Reti: al 40' pt Popp, al 45' pt Frohms (autorete), al 31' st Popp

Ammonizioni: Toletti, Bacha, Oberdorf

Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa