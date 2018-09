UEFA Nations League, Germania – Francia: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma giovedì 6 settembre 2018 alle ore 20.45. Per i bookmakers leggera preferenza per i tedeschi



MONACO DI BAVIERA – Giovedì 6 settembre alle ore 20.45 si gioca Germania – Francia, incontro valevole per il Girone 1 della Lega A della UEFA Nations League. I tedeschi devono immediatamente riscattare l’eliminazione al primo turno ai recenti Mondiali di Russia. I francesei, campioni del Mondo in carica, devono confermarsi.



UEFA Nations League, Germania – Francia: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno leggermente favoriti i tedeschi. Il segno 1 è quotato mediamente 2,45. Il segno X, invece, è offerto da 3,25 a 3,35, il segno 2 è offerto da 2,80 a 2,92.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato da 1,40 a 1,41, l’X/2 oscilla tra 1,50 e 1,56 mentre l’1/2 vale da 1,31 a 1,33.

I bookmakers non si sbilanciano sulla quantità di gol: l’Under 2,5 è dato mediamenta a 1,80 mentre l’Over 2,5 è offerto da 1,90 a 1,91. E pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il Goal è dato mediamente a 1,68 mentre il No Goal vale da 1,90 a 1,91.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (vale mediamente 1,75), seguito dal 2-1 (da 9,40 a 9,50) e dallo 0-1 (dato mediamente a 9,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,35 a 4,50.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.45 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.