Verso Euro 2020, Germania-Olanda: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Germania-Olanda: incontro valevole per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei, calcio d’inizio alle ore 20.45.

AMBURGO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Germania e Olanda nel match valido per il Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Germania con il tridente offensivo formato da Reus, Werner e Gnabry mentre l’Olanda risponde col 4-2-3-1 con Babel, Wjinaldum e Promes alle spalle di Depay.

Le formazioni ufficiali di Germania-Olanda

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Ginter, Sule, Schulz, Klostermann, Kroos, Kimmich, Reus, Werner, Gnabry. Allenatore: Low

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Blind Van Djik, De Ligt, Dumfries, De Jong, De Roon, Babel, Wjinaldum, Promes, Depay. Allenatore: Koeman