Germania – Olanda: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Germania – Olanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

AMBURGO – Venerdì 6 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Germania – Olanda, incontro valevole per il Gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale tedesca che occupa la seconda posizione con 9 punti conquistati in tre giornate, in testa c’è l’Irlanda del Nord che ha collezionato quattro vittorie in altrettante partite. Dall’altra parte, invece, ci sono gli Orange che hanno giocato soltanto due partite (a causa degli impegni legati alla Nations League) conquistando un successo e una sconfitta. Sono ben 43 i precedenti tra le due Nazionali con il bilancio che sorride ai tedeschi che hanno trionfato 16 volte contro le 11 affermazioni dei Tulipani, 16 i pareggi.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 6 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GERMANIA – La Nazionale tedesca dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Kolstermann e Schulz sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ginter e Sule. A centrocampo Kroos in cabina di regia con Goretzka e Kimmich mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Reus, Werner e Gnabry.

QUI OLANDA – Gli Orange dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Cillessen tra i pali, reparto arretrato formato da Blind e Dumfries sulle fasce laterali mentre nel mezzo Van Djik e De Ligt. A centrocampo diga composta da De Jong e De Roon mentre davanti spazio al terzetto formato da Promes, Wjinaldum e Bergwijn che giocherà alle spalle di Depay.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Germania – Olanda, valevole per il Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset.

Le probabili formazioni di Germania – Olanda

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Ginter, Sule, Schulz, Goretzka, Kroos, Kimmich, Reus, Werner, Gnabry. Allenatore: Low

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Blind Van Djik, De Ligt, Dumfries, De Jong, De Roon, Promes, Wjinaldum, Bergwijn, Depay. Allenatore: Koeman

STADIO: Volksparkstadion