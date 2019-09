Germania-Olanda 2-4, il tabellino: decisivi Malen e Wjinaldum

Il tabellino di Germania-Olanda 2-4 il risultato finale: prezioso successo degli Orange che tornano in corsa per la qualificazione, la Germania resta seconda.

AMBURGO – Nel match valevole per il Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2020 l’Olanda vince 4-2 in casa della Germania tornando prepotentemente in corsa per l’accesso alle prime due posizioni. Match pirotecnico con i padroni di casa che chiudono avanti la prima frazione (rete di Gnabry) ma è nella ripresa che succede di tutto con gli Orange che vanno a segno con De Jong, Tah (autorete), Malen e Wjinaldum mentre ai padroni di casa non basta il rigore di Kroos. Con questo prezioso successo, dunque, la Nazionale di Koeman sale in terza posizione con 6 punti (e una partita in meno) mentre la Germania resta in seconda posizione con tre punti di vantaggio nei confronti degli Orange.

Germania-Olanda 2-4: il tabellino del match

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Tah, Ginter (84′ Brandt), Sule, Schulz, Klostermann, Kroos, Kimmich, Reus (61′ Gundogan), Werner (60′ Havertz), Gnabry. Allenatore: Low

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Blind Van Djik, De Ligt, Dumfries (58′ Propper), De Jong, De Roon (58′ Malen), Babel (81′ Akè), Wjinaldum, Promes, Depay. Allenatore: Koeman

RETI: 9′ Gnabry (G), 59′ De Jong (O), 66′ Aut. Tah (G), 73′ Rig. Kroos (G), 79′ Malen (O), 91′ Wjinaldum (O)

AMMONIZIONI: Kimmich (G), Depay, De Roon, De Jong (O)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Volksparkstadion