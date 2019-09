Verso Euro 2020, Scozia – Russia 1-2: sintesi e tabellino

La Russia mantiene il secondo posto del girone I grazie alle reti di Dzyuba e ad un’autogol di O’Donnell. A nulla è valso il vantaggio della Scozia con McGinn. Ora la Scozia è al quarto posto

GLASGOW – Sfida per il secondo posto nel girone I tra Scozia e Russia per avvicinarsi alla qualificazione a Euro 2020. Gli scozzesi hanno una ghiotta occasione in casa e con una vittoria potrebbero raggiungere i russi a 9 punti rendendo l’autunno una probabile volata a due per la seconda posizione.

Parte subito bene la Scozia, all’Hampden Park, e al 10′ minuto trova subito il vantaggio con McGinn che con un tiro di sinistro da centro area indirizza la palla al centro della porta. La partita continua con l’assedio russo, ma Marshall si oppone a 3 occasioni fino al 40′ minuto dove Dzyuba con un tiro di destro all’interno dell’area di rigore scozzese indirizza la palla nell’angolino basso alla sinistra dell’incolpevole portiere Marshall.

Il secondo tempo continua con un netto predominio della Russia che dopo varie occasioni, realizza il 2 a 1 grazie ad un autogol, al 59′ minuto, del terzino destro O’Donnell. La Russia mantiene il vantaggio fino alla fine, nonostante qualche timida occasione della Scozia nei minuti finali della partita.

I russi blindano il secondo posto del gruppo I con 12 punti. La Scozia rimane ferma a 6 punti, ma scende dal terzo al quarto posto in classifica.

IL TABELLINO

Scozia – Russia 1-2 (primo tempo 1-1)

SCOZIA (4-3-3) – Marshall, Robertson, O’Donnell, Cooper, Mulgrew, McTominay (dal 78′ Phillips), Forrest (dal 62′ McLean), McGinn (dal 62′ Christie), McBurnie, McGregor, Fraser.

RUSSIA (4-5-1) – Guilherme, Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zobnin (dal 66′ Barinov), Ozdoev, Ionov (dal 80′ Erokhin), Golovin (dal 89′ Akhmetov), Zhirkov, Dzyuba.

Arbitro: Sidiropoulos (Grecia)

Reti: 10’ McGinn, 40’ Dzyuba, 59’ aut. O’Donnell

Ammoniti: Cooper, McLean, Zbonin, Akhmetov, Barinov

Espulsi: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.