Ghana-Panama: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ghana-Panama di Giovedì 18 giugno 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di FIFA World Cup

TORONTO – Giovedì 18 giugno 2026, il BMO Field ospiterà la partita Ghana-Panama, sfida valida per la prima giornata del Gruppo L di FIFA World Cup. Il fischio di inizio è previsto per le ore 01.00.

Si tratta di un’occasione da non fallire per Ghana e Panama: conquistare un risultato positivo all’esordio potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla qualificazione. Le due nazionali, infatti, sono inserite nel Gruppo L insieme a due avversarie di altissimo livello come Inghilterra e Croazia, rendendo ogni punto fondamentale per mantenere vive le ambizioni di passaggio del turno.

A guidare il Ghana sarà l’esperto Carlos Queiroz, che al Mondiale 2026 entrerà nella storia diventando il terzo allenatore a partecipare a cinque Coppe del Mondo. Un bagaglio di esperienza che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni della nazionale africana. Dall’altra parte, Panama si presenta con un percorso mondiale meno consolidato, essendo alla sua seconda partecipazione alla rassegna iridata. Tuttavia, sotto la guida di Thomas Christiansen, la selezione centroamericana ha compiuto notevoli progressi e arriva al torneo con la fiducia e la solidità necessarie per mettere in difficoltà anche avversari di maggiore caratura.

La maggior parte dei bookmakers dà la squadra africana come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.25 per la vittoria del Ghana, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo della squadra di Queiroz sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.30, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Panama è di 3.45 il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra centroamericana ha poche possibilità di vincere la partita.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GHANA-PANAMA]

GHANA: Ati Zigi L., Senaya M., Adjetey J., Opoku J., Mensah G., Semenyo A., Owusu E., Yirenkyi C., Nuamah E., Sulemana K., Ayew J.. A disposizione: Adu P., Anang J., Asare B., Baba A., Boakye A., Bonsu Baah C., Fatawu I., Luckassen D., Mumin A., Peprah K., Seidu A., Sibo K., Thomas-Asante B., Williams I. Allenatore: Queiroz C..



PANAMA: Mosquera O., Blackman C., Ramos J., Cordoba J., Andrade A., Murillo M., Harvey C., Martinez C., Rodriguez J., Barcenas Y., Waterman C.. A disposizione: Carrasquilla A., Davis E., Diaz I., Escobar F., Fajardo J., Farina E., Godoy A., Gutierrez J., Londono A., Mejia L., Miller R., Quintero A., Rodriguez T., Samudio C., Yanis C. Allenatore: Christiansen T..



Reti:

Ati Zigi L., Senaya M., Adjetey J., Opoku J., Mensah G., Semenyo A., Owusu E., Yirenkyi C., Nuamah E., Sulemana K., Ayew J..Adu P., Anang J., Asare B., Baba A., Boakye A., Bonsu Baah C., Fatawu I., Luckassen D., Mumin A., Peprah K., Seidu A., Sibo K., Thomas-Asante B., Williams I.Queiroz C..Mosquera O., Blackman C., Ramos J., Cordoba J., Andrade A., Murillo M., Harvey C., Martinez C., Rodriguez J., Barcenas Y., Waterman C..Carrasquilla A., Davis E., Diaz I., Escobar F., Fajardo J., Farina E., Godoy A., Gutierrez J., Londono A., Mejia L., Miller R., Quintero A., Rodriguez T., Samudio C., Yanis C.Christiansen T..

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto svedese Glenn Nyberg, coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro saudita Khalid Al-Turais. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GHANA – La squadra africana dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1.Tra i pali Asare con Adjetey, Opoku e Oppong a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Yierinkyi e Mensah con Owusu e Partey in mezzo al campo. In avanti spazio a Semenyo e Ayew a supporto di I. Williams. Tale modulo è pensato per sfruttare le fasce, utilizzare i due trequartisti per collegare il gioco e supportare la punta.

COME ARRIVA IL PANAMA – La squadra allenata da Christiansen risponde con il 3-4-2-1.Tra i pali Mosquera con Ramos, Harvey e Andrade a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Murillo e Davis con Godoy e Martinez in mezzo al campo. In avanti spazio a Rodriguez e Diaz a supporto di Waterman. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

GHANA (3-4-2-1): Asare; Adjetey, Opoku, Oppong; Yierinkyi, Owusu, Partey, Mensah; Semenyo, Ayew; I. Williams. Ct. Queiroz.

PANAMA (3-4-2-1): Mosquera; Ramos, Harvey, Andrade; Murillo, Godoy, Martinez, Davis; Rodriguez, Diaz; Waterman. Ct. Christiansen.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Ghana e Panama in televisione su Dazn, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.