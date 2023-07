Giappone – Costa Rica: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giappone D – Costa Rica D di Mercoledì 26 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata Mondiali Femminile

DUNEDIN – Mercoledì 26 luglio 2023 , alle ore 07:00 Giappone D sfiderà Costa Rica D per la giornata 2 della Coppa del Mondo Femminile . L’incontro si svolgerà nello stadio Forsyth Barr Stadium e sarà diretto dall’arbitroitaliano Maria Sole Ferrieri Caputi . Sarà coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte e Elena Mihaaela Gomoescu Tepusa; quarto ufficiale Myriam Marcotte. Pronostico a favore della Giappone D con i bookmakers che quotano questo successo a 1.06 mentre il pareggio a 13 e la sconfitta a 23. La Giappone D , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 15 reti e ha subito 2 . Grande avvio di Mondiale per le giapponesi che hanno surclassato 5-0 lo Zambia e ora puntano a giocarsi il primo posto nel gruppo con la Spagna. Il bilancio della Costa Rica D é invece di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 5; 3 reti fatte e 11 subite. Non sono bastati i nove interventi della Solera e un rigore parato con la Spagna per evitare un passivo di 3-0 e adesso la nazionale rischia la prematura uscita dai giochi. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Giappone D – Costa Rica D anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali. Ricordiamo nel Gruppo C in vetta Giappone e Spagna a 3 punti mentre Costa Rica e Zambia a 0 punti.

Miyazawa: “per me, il vero torneo inizia ora”

“Quando la linea difensiva dello Zambia ha iniziato a spingersi un po’ più in alto in campo, Aoba (Fujino) è riuscito a portarmi alle loro spalle con un ottimo pallone, che ho inserito. Ero al settimo cielo. Ma per me, il vero torneo inizia ora. Abbiamo una partita cruciale in arrivo tra soli tre giorni: spero che la squadra si prepari e sia pronta”.

Valverde: “Abbiamo perso la concentrazione come squadra e abbiamo preso tre gol”

“Ovviamente, nella prima partita ci siamo delusi. Abbiamo perso la concentrazione come squadra e abbiamo preso tre gol. La Spagna e i suoi giocatori hanno avuto carta bianca per giocare normalmente e dobbiamo congratularci con loro per la vittoria. Detto questo, i giocatori danno sempre il massimo e, per quanto sia stata una delusione, ora dobbiamo metterla da parte e concentrarci sulla prossima partita”.

Probabili formazioni di Giappone – Costa Rica

GIAPPONE (3-4-3): Yamashita; Ishikawa, Kumagai, Minami; Shimizu, Nagano, Hasegawa, Endo; Fujino, Tanaka, Miyazawa. Ct. Ikeda

COSTA RICA (4-1-2-3): Misa; Carmona Garcia, Ivana, Paredes, Batlle; Abelleira; Hermoso, Bonmati; Paralluello, Gonzalez Rodriguez, del Castillo. Ct. Valverde

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Giappone D – Costa Rica D , valido per la giornata 2 del campionato del Mondo Femminile , sarà visibile in diretta tv su ZDF e approfondimenti sul portale FIFA.