Giappone – Spagna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giappone – Spagna di Giovedì 1 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming il match valido per la 3° giornata del gruppo E della Coppa del Mondo di Qatar 2022

DOHA – Giovedì 1 dicembre alle ore 20.00, allo Khalifa International Stadium di Doha, il Giappone di Moriyasu ospita la Spagna di Luis Enrique nel match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo E della Coppa del Mondo di Qatar 2022.

Indice:

I Samurai Blu arrivano a questa terza partita in una situazione di classifica molto ambivalente, dato che sono a quota tre punti, uno solo in meno della Spagna prima in classifica, con due punti di vantaggio sulla Germania, con cui però ha il vantaggio di avere lo scontro diretto a favore dopo la vittoria all’esordio per 2-1, ma anche a pari punti con il Costa Rica, contro il quale ha perso la scorsa giornata che avrebbe potuto regalare il passaggio matematico del turno, obbligato però a vincere nello scontro diretto proprio contro i tedeschi per non essere superati. Per provare a continuare il sogno mondiale e per strappare via punti alla Spagna, il CT Moriyasu si affiderà ai suoi giocatori di maggior talento: la punta offensiva che ha piegato la Germania Takuma Asano, attaccante classe ’94 in forza al Bochum, e Daichi Kamada, sicuramente l’uomo più forte della nazionale giapponese, trequartista classe ’96 di proprietà del Francoforte, dove in tredici partite stagionali ha realizzato sette reti e quattro assist.

Le Furie Rosse arrivano a quest’ultima sfida mondiale dopo un’esordio onorevole del soprannome che hanno, dopo la vittoria devastante per 7-0 contro il Costa Rica, la più grande vittoria di sempre in un mondiale per la nazionale spagnola, dopo aver sfatato una piccola maledizione che le vedeva uscire senza i tre punti nella gara d’esordio di un mondiale dal 2006, e dopo una seconda gara contro la Germania giocata con un calcio fantastico contro una delle più forti squadre della competizioni, messa proprio dagli spagnoli a rischio eliminazione. Inoltre la Spagna ha anche già segnato gli stessi gol rispetto al mondiale del 2018 dove aveva segnato solamente otto gol ed era uscita agli ottavi di finale. Il CT Luis Enrique vorrà sicuramente continuare su questo passo e avrà sicuramente voglia di chiudere questo girone da prima classificata per evitare di affrontare la più forte di un altro girone, e per farlo si affiderà alle sue stelle più splendenti: Ferran Torres, in gol due volte contro la nazionale costaricana e in uno stato di forma smagliante, e Gavi, il centrocampista classe 2004 baby fenomeno mondiale, che ha confermato la sua grande qualità nonostante la giovane età segnando di esterno al volo nella prima partita della sua prima Coppa del Mondo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: GIAPPONE - SPAGNA Giovedì 1 dicembre dalle ore 19 le formazioni ufficiali, dalle 20 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati del Giappone

Portieri: Gonda, Kawashima, Schmidt;

Difensori: Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Sakai, Nakayama, Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito;

Centrocampisti: Morita, Endo, Kamada, Shibasaki, Tanaka, J. Ito, Doan, Soma, Mitoma;

Attaccanti: Asano, Minamino, Maeda, Ueda.

I convocati della Spagna

Portieri: Unai Simon, Sanchez, Raya;

Difensori: Carvajal, Jordi Alba, Laporte, Azpilcueta, Garcia, Guillamon, Pau Torres, Gaya;

Centrocampisti: Pedri, Busquets, Rodri, Gavi, Soler, Llorente, Koke;

Attaccanti: Morata, Ferran Torres, Williams, Pino, Asensio, Sarabia, Olmo, Fati.

Le dichiarazioni

Moriyasu: “Sono l’unico e il solo responsabile per il gioco espresso dai miei giocatori. Sono responsabile di tutto ciò che gravita intorna alla partita, inclusa la selezione dei titolari, le tattiche e come dovrebbero interpretare la gara”.

Enrique: “Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, dobbiamo divertirci giocando a calcio. Non dobbiamo fare calcoli, pensiamo solo a vincere per chiudere il girone al primo posto. È una squadra molto dinamica, mi piace molto il loro centrocampo. Hanno giocatori di alto livello. Hanno cambiato nella seconda partita rispetto a quella con la Germania. Sarà una sfida difficilissima, è un grande banco di prova”.

Presentazione del match

QUI GIAPPONE – Mister Moriyasu opterà per il 4-2-3-1. In porta Gonda, difesa a quattro composta da Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo, in mediana la coppia Morita-Endo, mentre l’unica punta Asano sarà sostenuta da Doan, Kamada e Ito.

QUI SPAGNA – Mister Enrique opterà per la conferma del suo 4-3-3. In porta Unai Simon, difesa a quattro composta da Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba, a centrocampo il trio Gavi, Busquets e Pedri, mentre davanti il tridente sarà composto da Ferran Torres, Asensio e Olmo.

Le probabili formazioni di Giappone – Spagna

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Doan, Kamada, J. Ito; Asano. Allenatore: Moriyasu.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Allenatore: Enrique.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Giappone – Spagna valido per la terza ed ultima giornata del girone E della Coppia del Mondo di Qatar 2022 in diretta tv su Rai 1 e su Rai 4K, e in streaming su Rai Play, piattaforma a cui si può accedere scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc.