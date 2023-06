La partita Gibilterra-Francia di venerdì 16 giugno 2023 in diretta: la terza rete è frutto di un’autorete di Mouelhi

ALGARVE – Venerdì 16 giugno 2023 all’Estadio Algarve andrà in scena Gibilterra–Francia, gara valida per la terza giornata del gruppo B di qualificazione agli Europei: calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte, la selezione di Julio Ribas che è uscita sconfitta dalle prime due partite del raggruppamento senza mai segnare, subendo tre reti contro l’Olanda e la Grecia. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Didier Deschamps che hanno vinto sempre finora contro Repubblica d’Irlanda (1-0) e Olanda (3-0). Nel gruppo B la situazione vede la Francia saldamente in testa a quota 6, Grecia e Olanda a 3 mentre Irlanda e Gibilterra sono ultime a 0. Si affrontano la 201esima squadra del ranking Fifa ovvero Gibilterra contro la seconda, i vice campioni del mondo francesi. Le quote lasciano pochi dubbi: successo dei francesi a 1.01, pareggio a 35 mentre la vittoria di Coombes e compagni è di 60 per i bookmakers.

Tabellino

GIBILTERRA: Coleing D., Chipolina R., Lopes B., Ronan K. (dal 27′ st Wiseman S.), Olivero J., Britto E., Sergeant J., El Hmidi A. (dal 15′ st Mouelhi A.), Hartman N. (dal 15′ st Annesley L.), Casciaro L. (dal 15′ st De Barr T.), Pozo N. (dal 39′ st Chipolina J.). A disposizione: Banda B., Hankins J., Annesley L., De Barr T., Mouelhi A., Wiseman S., Chipolina J., Ballantine S., Coombes J., Hernandez A., Jolley E., Peacock D. Allenatore: Ribas J..

FRANCIA: Samba B., Pavard B., Fofana W., Konate I. (dal 39′ st Disasi A.), Hernandez T., Griezmann A. (dal 20′ st Nkunku C.), Tchouameni A., Camavinga E. (dal 34′ st Fofana Y.), Coman K. (dal 20′ st Dembele O.), Giroud O. (dal 20′ st Kolo Muani R.), Mbappe K.. A disposizione: Areola A., Maignan M., Dembele O., Kolo Muani R., Nkunku C., Fofana Y., Disasi A., Kamara B., Kounde J., Thuram M., Upamecano D., Veretout J. Allenatore: Deschamps D..

Reti: al 3′ pt Giroud O. (Francia) , al 45’+3 pt Mbappe K. (Francia) , al 33′ st Mouelhi A. (Francia) autogol.

Presentazione del match

QUI GIBILTERRA – A difesa di Coleing ci saranno Sergeant, Chipolina, Lopes e Mascarenhas-Olivero e Britto. Sugli esterni Hartman e Casciaro mentre in mezzo al campo Torrilla e Ronan. In avanti spazio a Coombes.

QUI FRANCIA – Tra i pali Maignan, sulle corsie laterali Pavard e Camavinga mentre nel cuore della difesa spazio a Konate e Disasi. A centrocampo Fofana, Griezmann e Tchouameni mentre nel tridente offensivo spazio a Mbappe, Kolo Muani e Dembele.

Le probabili formazioni di Gibilterra-Francia

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, Chipolina, Lopes, Mascarenhas-Olivero, Britto; Hartman, Torrilla, Ronan, Casciaro; Coombes. CT: Julio Ribas

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Pavard, Konate, Disasi, Camavinga; Fofana, Griezmann, Tchouameni; Mbappe, Kolo Muani, Dembele. CT: Didier Deschamps

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso tramite diretta gol su Sky Sport Football, canale 203 dell’emittente televisiva.