Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 10 marzo 2025: biancocelesti a caccia di altri punti Champions nel posticipo di Serie A, “Monday Night” in primo piano pure in Premier e in Liga

Punto e a capo: si riparte con una nuova settimana all’insegna di appuntamenti di alto livello. In attesa del ritorno degli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League, saranno ancora alcuni campionati europei a rubare la scena quest’oggi lunedì 10 marzo. Tra questi c’è sicuramente la Serie A, dove si disputerà il classico posticipo che chiuderà il turno iniziato nel week-end, ma occhio anche a quanto accadrà in Premier League e in Liga.

Indice

Incrocio dal profumo d’Europa di scena all’Olimpico

Pronti via e cominciamo come sempre dalla Serie A e dal “Monday Night” della 28esima giornata, che alle 20.45 metterà di fronte all’Olimpico Lazio e Udinese, un incrocio dal profumo d’Europa. Sognano la qualificazione in Champions dopo appena un anno di assenza i biancocelesti, autori fin qui di un cammino in campionato ben al di sopra delle aspettative di inizio stagione. Le tre vittorie e i due pareggi, intervallati dal successo di misura nell’andata degli ottavi di Europa League con il Viktoria Plzen, raccolti nelle ultime cinque di Serie A hanno infatti permesso alla banda Baroni di restare al quinto posto e in scia della quarta piazza della Juve.

Una garanzia in più dal momento che a fine stagione potrebbe bastare anche la posizione attualmente occupata per accedere alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Molto dipenderà dal testa a testa tra Italia e Spagna nella classifica ranking Uefa per club, ma la sensazione è che il discorso sia ben avviato. Undici punti in meno dei propri rivali, invece, per la squadra friulana, reduce da tre vittorie nelle scorse quattro e attualmente tra le più in forma dell’intero campionato. La decima posizione in graduatoria a quota 39 consente di dormire sonni tranquilli da qui alla fine, visto il raggiungimento con largo anticipo dell’obiettivo minimo della salvezza.

E chissà che, alla luce del gap minimo da squadre come Fiorentina, Roma o Milan, i bianconeri possano dedicare anche un piccolo pensiero all’Europa. Capitolo formazioni. Probabile turn over in vista del ritorno di questo giovedì in coppa con il Viktoria Plzen per mister Baroni, orientato a cambiare qualcosa in attacco, dove mancherà nuovamente l’infortunato Castellanos. Per il ruolo di centravanti è ballottaggio aperto tra Noslin e Pedro con il secondo di poco favorito. Solito 11 invece per il tecnico dei bianconeri Runjaić: davanti non si tocca la coppia d’attacco Thauvin e Lucca. In difesa può tornare dal 1′ Ehizibue sulla destra.

Restando in Italia, si scenderà in campo anche in Serie A Femminile, con Como e Sassuolo pronte ad affrontarsi alle 19 in una delicata gara valida per la poule salvezza.

West Ham-Newcastle dalle ambizioni contrastanti in Premier League

Focalizzandoci, quindi, sulle partite in agenda nel negli altri top campionati europei in attività, sarà un lunedì entusiasmante anche in Premier League, dove alle 21 si disputerà West Ham-Newcastle, posticipo della 28esima giornata del massimo campionato inglese. Missione Europa per gli ospiti, chiamati però a risollevarsi dai due stop degli ultimi due match, persi rispettivamente per mano del Brighton nel quinto turno di FA Cup e per quella del Liverpool in campionato. Stagione decisamente complicata, dall’altro lato, per gli Hammers, ormai stabili e stazionanti nei bassifondi seppur a distanza di sicurezza dalla linea della retrocessione.

Il posticipo di Liga e il lunedì di Primera Divisiòn argentina

“Monday Night” in programma poi anche in Liga. Alle 21 spazio a Espanyol-Girona, il più tipico incontro tra squadre a centro classifica che farà calare il sipario sulla 27esima giornata di prima divisione spagnola.

Chiudiamo il tutto, con la solita breve trattazione dedicata alle gare ufficiali per squadre di club sudamericane. Nella notte e in tarda serata, tra le 01.00 e le 23 italiane, si giocheranno altre tre gare valide per la giornata numero 9 della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina: Instituto-Godoy Cruz, Newell’s Old Boys-Belgrano e Gimnasia La Plata-Deportivo Riestra.

SERIE A

20:45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 10 marzo 2025

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana – Bylis 17:00

Skenderbeu – Partizani 17:00

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Instituto – Godoy Cruz 01:30

Newells Old Boys – Belgrano 01:30

Gimnasia L.P. – Dep. Riestra 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar – Noah 12:30

Ararat-Armenia – Van 15:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al Nassr FC (Sau) – Esteghlal F.C. (Irn) 19:00

Al-Sadd (Qat) – Al Wasl (Uae) 19:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sumqayit – Kapaz 14:00

Neftci Baku – Turan 16:30

BULGARIA PARVA LIGA

Septemvri Sofia – Hebar 16:30

CILE LIGA DE PRIMERA

Colo Colo – Everton 00:30

U. Espanola – U. De Chile Posticipata

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Atl. Nacional – America De Cali 01:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Puntarenas FC – Guanacasteca 00:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Brondby 19:00

ECUADOR LIGA PRO

Vinotinto – Emelec 00:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA B

Kosovo U17 – Moldavia U17 10:00

Cipro U17 – Andorra U17 14:00

FRANCIA LIGUE 2

Rodez – Dunkerque 20:45

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Brema D – Hoffenheim D 18:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Waterhouse – Cavalier 00:00

Chapelton – Montego Bay 23:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Comunicaciones – Guastatoya 00:00

Marquense – Deportivo Mixco 02:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham – Newcastle 21:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

B. Jerusalem – H. Beer Sheva 19:30

ITALIA SERIE A

Lazio – Udinese 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Como D – Sassuolo D 19:00

LETTONIA VIRSLIGA

Riga FC – Auda 18:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Difaa El Jadidi 23:00

COD Meknes – Raja Casablanca 23:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Santos Laguna – Leon 00:00

Tijuana – Atlas 04:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ferretti – Esteli 00:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

Olimpia Asuncion – 2 de Mayo 00:30

Sp. Luqueno – Nacional Asuncion 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cienciano – Comerciantes Unidos 01:30

Grau – Los Chankas 21:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Motor Lublin – Legia 19:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Rio Ave 21:15

ROMANIA SUPERLIGA

Botosani – Unirea Slobozia 16:00

UTA Arad – Din. Bucuresti 19:00

SPAGNA LALIGA

Espanyol – Girona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Albacete 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Besiktas – Gaziantep 18:30

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Miramar – Danubio 01:45

USA MLS

Los Angeles Galaxy – St. Louis City 00:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Metropolitanos – Zamora 00:00