Gibilterra – Lettonia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Gibilterra – Lettonia del 16 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 10a giornata delle qualificazioni ai Mondiali

GIBRALTAR – Martedì 16 novembre 2021, alle ore 20:45, al “Victorian Stadium” di Gibraltar, si giocherà Gibilterra – Lettonia, incontro valido per la decima giornata del Gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nel turno precedente i padroni di casa hanno perso per 6-0 sul campo della Turchia e in classifica sono ultimi a quota zero; 3 soli gol fatti e 40 subiti. Gli ospiti, invece, hanno pareggiato per 0-0 in casa della Norvegia: sono penultimi a quota 6, con un percorso di 1 partita vinta, 3 e pareggiate e 5 perse; 8 reti realizzate e 13 incassate. La Lettonia ha vinto l’unico precedente. A dirigere il match sarà il norvegese Aspen Eskås, coadiuvato dagli assistenti connazionali Kim Thomas Haglund e Øystein Ytterland; quarto arbitro un altro norvegese, Kristoffer Hagenes. Al VAR Paweł Raczkowski , assistente VAR Krzysztof Myrmus: entrambi polacchi.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI GIBILTERRA – Ribas dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 5-4-1 con Goldwin tra i pali, reparto arretrato formato da Wiseman e Cipolina sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Annesley, Alan e Mascarenh. A centrocampo Ronan e Torrilla in cabina di regia con Walker e Valarino sulle fasce laterali mentre davanti Styche unica punta.

QUI LETTONIA – Kazakevics dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-5-1 con Ozols in porta, pacchetto difensivo composto da Savalnieks e Jurkovsiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Cernomordijs e Dubra. A centrocampo Emsis in cabina di regia con Uldriks e Zjuzins mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Kamess e Ikaunieks. In attacco Gutkovsiks unica punta.

Le probabili formazioni di Gibilterra – Lettonia

GIBILTERRA (5-4-1): Goldwin; Wiseman, Annesley, Alan, Mascarenh, Cipolina; Walker, Ronan, Torrilla, Valarino; Styche. Allenatore: Ribas

LETTONIA (4-5-1): Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovsiks; Kamess, Uldrkis, Emsis, Zjuzins, Ikaunieks; Gutkovsiks. Allenatore: Kazakevics

Dove vederla in TV e in streaming

L'incontro Galles – Belgio, valido per l'ottava giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in diretta tv o streaming.