Gigante Alta Badia, primo podio in Coppa del Mondo per De Aliprandini

De Aleprandini, già medaglia di argento ai Mondiali di Cortina, si é piazzato al secondo posto sulla Gran Risa dietro Odermatt

LA VILLA – L’Italia ritorna sul podio dopo cinque anni grazie a Luca De Aliprandini, che chiude secondo nel gigante dell’Alta Badia alle spalle di Marco Odermatt. Primo podio in carriera in Coppa del mondo per l’azzurro, che si toglie la più grande soddisfazione dopo la medaglia d’argento conquistata a Cortina all’inizio del 2021.

“Oggi nella prima manche ero andato molto forte, mentre nella seconda ho cercato di usare più la testa per mantenere il vantaggio sul terzo. -ha dichiarato l’azzurro al traguardo- All’inizio sono stato prudente, cercando di non commettere errori. Più che una svolta è un premio alla mia costanza, che è la chiave per partire a cercare i podi e le vittorie. E’ bellissimo essere sul podio oggi in Alta Badia: lo dedico a me stesso, ai miei allenatori e alla mia ragazza, che quest’estate è stata un po’ dura per lei e le darà sicuramente un po’ di energia. L’anno scorso la chiave di svolta è stata un po’ proprio qui in Alta Badia, dov’ero uscito alla terza porta e avevo questo peso del podio. Da quel momento ho preso un po’ di pausa per me, mi sono fermato a riflettere e mi son detto che non avrei dovuto dimostrare nulla a nessuno. Ho ricominciato a fare tutto con gioia, non solo per cercare risultati che poi alla fine sono arrivati”