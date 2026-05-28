Giro d’Italia 109, Magnier vince a Pieve di Soligo. Vingegaard resta in Maglia Rosa

Paul Magnier conquista la 18ª tappa del Giro d’Italia 109 a Pieve di Soligo davanti a Zambanini e Milan. Vingegaard conserva la Maglia Rosa

PIEVE DI SOLIGO – Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 109, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km, davanti a Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Paul Magnier (Soudal Quick-Step) – 171 km in 3h46’50”, media di 45.231 km/h

2 – Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) s.t.

3 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

2 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 4’03”

3 – Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 4’27”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Paul Magnier ha dichiarato: “Non pensavo che la mia terza vittoria di tappa sarebbe arrivata proprio oggi. Ed è anche per questo che tutto diventa ancora più bello. Posso soltanto ringraziare la squadra per la fiducia che mi ha dato. Sulla prima salita mi ero staccato, ma i miei compagni hanno continuato a incoraggiarmi. Poi mi hanno pilotato perfettamente per la volata, Jasper Stuyven mi ha lanciato in maniera fantastica. Indossare la Maglia Rosa e la Maglia Ciclamino, oltre a vincere tre tappe, è molto più di quanto avessi immaginato prima del Giro. È qualcosa che mi riempie di orgoglio e felicità”.