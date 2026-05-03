Gravina di carattere: Real Normanna battuta 3-2 e playoff blindati

Diretta Gravina-Real Normanna di Domenica 3 maggio 2026: gol di Santoro, Tanasa e Basanisi. Ospiti sempre in partita con Ndiaye ed Esposito

GRAVINA – Il Gravina chiude la regular season con una vittoria pesante e ricca di contenuti, superando 3-2 una Real Normanna mai doma. L’avvio è subito favorevole ai gialloblù: al 6’ Santoro sfrutta un pallone vagante in area e firma l’1-0. Gli ospiti reagiscono con ordine e nella ripresa trovano il pari al 17’ st con Ndiaye, bravo a inserirsi e battere Colzani.

La risposta del Gravina è immediata. Al 30’ st il neoentrato Tanasa trova il corridoio giusto e riporta avanti i padroni di casa. Passano tre minuti e Basanisi, con una conclusione precisa dal limite, sigla il 3-1 che sembra chiudere i giochi. La Real Normanna però non molla e al 36’ st Esposito accorcia, riaprendo il finale. Gli ultimi minuti sono di gestione per la squadra di Ragno, che difende con ordine e porta a casa un successo meritato e incoraggiante in vista dei playoff.

Tabellino

FBC GRAVINA: Colzani, Mileto (dal 25’ st Tanasa), Giampà, Basanisi (dal 43’ st Alba), Santoro, Ceccarini, Albano (dal 36’ st Costa Tavares), Urso, Molnar (dal 20’ st Dachille), Scaringella, Viti. A disposizione: Lorusso, Alba, Sivilli, Tavares, Dachille, Tanasa, Paparella, Perri, Lagonigro. Allenatore: Ragno.

REAL NORMANNA: Borrelli, Onda, Hutsol, Esposito G. (dal 15’ pt Cassandro), Ejjaki, Allegretti, Ndiaye (dal 23’ st Capasso), Russo (dal 14’ st Verde), Principe, Petricciuolo (dal 23’ st Esposito F.), Grimaldi (dal 20’ st Oliva). A disposizione: Spurio, Esposito, Messina, Iavarone, Oliva, Cassandro, Antinucci, Capasso, Verde. Allenatore: Sannazzaro.

Reti: al 6’ pt Santoro (F), al 17’ st Ndiaye (R), al 30’ st Tanasa (F), al 33’ st Basanisi (F), al 36’ st Esposito (R).

Ammonizioni: Scaringella (GRA), Russo (RN), Verde (RN).

Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Le formazioni ufficiali di Gravina-Real Normanna

GRAVINA: Colzani, Molnar, Giampà, Mileto, Ceccarini, Urso, Basanisi, Viti, Albano, Scaringella, Santoro. A disposizione: Lorusso, Costa Tavers, Paparella, Perri, Dachille, Lagonigro, Tanasa, Alba, Sivilli

REAL NORMANNA: Borrelli, Onda, Hutsol, Esposito, Ejjaki, Allegretti, Ndiaye, Russo, Principe, Petricciuolo, Grimaldi. A disposizione: Spurio, Esposito, Messina, Iavarone, Oliva, Cassandro, Antinucci, Capasso, Verde. Allenatore: Sannazzaro.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Curcio di Siena, coadiuvato dagli assistenti Ettore Caravella di Perugia e da Niccolo’ Tedesco di Moliterno.

La presentazione del match

Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, allo stadio “Stefano Vicino” di Gravina in Puglia, andrà in scena Gravina-Real Normanna, match valido per la trentatreesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone H. Sulla carta, il calendario è stato clemente con gli uomini di Ragno che avranno di fronte una Real Normanna quasi certa della salvezza aritmetica. I campani vengono dalla grandiosa vittoria per 2-0 contro il Fasano che ha consentito loro di fare un notevole passo in avanti. Proprio per questo, il Gravina deve comunque stare attento, visto lo stato di forma degli ospiti.

Arrivare quinti, potrebbe non bastare, in virtù della peggiore differenza reti complessiva nei confronti del Nardò. Per giocare i playoff del girone H di Serie D, in pratica, il Gravina, nella conclusiva giornata di campionato, deve fare almeno un punto in più dei neretini, impegnati al “Giovanni Paolo II” contro un Barletta già promosso in Serie C. Oppure colmare in qualche maniera il -3 nei gol realizzati rispetto alla squadra di Fabio De Sanzo.

Quattro vittorie (più un pari) nelle ultime cinque per il Gravina: solo il Barletta ha fatto meglio con l’en plein. Nove successi nelle ultime dodici per i murgiani. Che vogliono i playoff. E vogliono, possibilmente, aiutare anche Domenico Santoro a vincere il titolo di capocannoniere del girone: 13 i centri (senza rigori) per l’attaccante dei gialloblù, uno in meno di Addessi della Sarnese.

COME ARRIVA IL GRAVINA – Il tecnico Ragno dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Colzani, con Russo, Albano e Viti in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Mileto, Giampà, Basanisi, Perestrello e Scaringella. Coppia di attacco formata da Urso e Santoro. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede..

COME ARRIVA LA REAL NORMANNA – La Real Normanna si schiera con un 4-2-3-1: tra i pali c’è Spurio; in difesa la linea a quattro è composta da Iavarone, Cassandro, Esposito G. e Tortora. In mediana agiscono Ejjak e Verdei, incaricati di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti si muovono Capasso, Antinucci e Esposito F., a supporto dell’unica punta Principe, principale riferimento offensivo della squadra. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

GRAVINA (3-5-2): Colzani; Russo, Albano, Viti; Mileto, Giampà, Basanisi, Perestrello, Scaringella; Urso, Santoro. Allenatore: Ragno.

REAL NORMANNA (4-2-3-1): Spurio; Iavarone, Cassandro, Esposito G., Tortora; Ejjaki, Verde; Capasso, Antinucci, Esposito F.; Principe. Allenatore: Sannazzaro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Gravina-Real Normanna, valida per la trentaquattresima giornata di Serie D, girone H, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva e ne in streaming.