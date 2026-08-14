Grosseto-Guidonia 2-3: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Grosseto-Guidonia di Venerdi 14 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C

GROSSETO – Venerdì 14 agosto, alle ore 21:00, allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, andrà in scena Grosseto-Guidonia, match valido per la Coppa Italia Serie C. Prima gara ufficiale per il Grosseto che arriva con un contorno di problemi al di fuori del campo.

Il Guidonia Montecelio piazza un colpo di esperienza per il proprio centrocampo. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Murgia, classe 1996, che ha firmato un contratto pluriennale e sarà subito a disposizione di Giovanni Lopez. L’ex Lazio porta con sé una lunga esperienza tra Serie A, Serie B e campionati esteri.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GROSSETO-GUIDONIA]

GROSSETO:. A disposizione:



GUIDONIA:. A disposizione:



Reti: al 44' pt Baroni R. (Guidonia) .

al 44' pt Baroni R. (Guidonia) .

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Ammannati di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Iuliano-Meraviglia. IV Ufficiale: Zoppi.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL GROSSETO – Il Grosseto di Indiani si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Marcu; linea difensiva composta da Della Mora, Brenna, Ampollini e Mannelli; davanti alla retroguardia agiscono Cerretelli e Andreoli; sulla trequarti operano Fiorini, Fabri e Sabbatini; in avanti Tosi guida l’attacco.

COME ARRIVA IL GUIDONIA – Il Guidonia di Lopez si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Avella; linea difensiva composta da Frascatore, Malomo ed Esempio; a centrocampo agiscono Zappella, Mastrantonio, Santoro, Sannipoli e Tonetto; in attacco la coppia Bernardotto–Zuppel guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Della Mora, Brenna, Ampollini, Mannelli; Cerretelli, Andreoli; Fiorini, Fabri, Sabbatini; Tosi. Allenatore: Indiani.

GUIDONIA (3-5-2): Avella; Frascatore, Malomo, Esempio; Zappella, Mastrantonio, Santoro, Sannipoli, Tonetto; Bernardotto, Zuppel. Allenatore: Lopez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Grosseto-Guidonia, valida per la Coppa Italia Serie C, non è stata comunicata una piattaforma streaming ufficiale per la gara.