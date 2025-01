Grosseto-Livorno: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Grosseto-Livorno di domenica 26 gennaio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita di Serie D

GROSSETO – Match valido per la 4° giornata di Serie D girone E. Sfida di altissima classifica che vede la capolista Livorno sfidare, in un derby tutto Toscano, il Grosseto terzo in classifica chiamato a inseguire gli amaranti che distano 10 lunghezze. Le squadre scenderanno in campo domenica 26 gennaio alle ore 14:30 presso lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, la partita sarà diretta dal Signor Galiffi di Alghero. Il settore ospiti è stato preso d’assalto infatti sono stati venduti 1200 biglietti ai tifosi amaranto.

Il Livorno nelle ultime cinque partite ha raccolto 13 punti, questo significa 4 vittorie ed un solo pari. Ha realizzato 16 gol e ne ha subiti 6. Il Grosseto nelle ultime cinque ha collezionato 3 vittorie, tra cui la pesante vittoria Al Franchi di Siena, un pari ed una sconfitta realizzando 6 gol e subendone solamente 3. Gli amaranto, con una vittoria, possono già chiudere virtualmente il discorso promozione portando a 13 le lunghezze dai cugini toscani. Il Grosseto vuole continuare a sognare una rincorsa che avrebbe dell’incredibile. Le quote vedono la squadra di casa sfavorita, la quota è 2.8, il pareggio è dato a 3.1 mentre la vittoria amaranto è 2.3.

La presentazione del match

QUI GROSSETO – In vista del match contro il Livorno Mister Luigi Consonni schiererà un 3-5-2. Qualche assenza pesante tra cui il bomber Senigagliesi squalificato e il capitano Guerrini alle prese con una lussazione alla spalla.

QUI LIVORNO – In vista del match contro il Grosseto Mister Paolo Indiani schiererà un 3-5-2. Indiani ha tutta la rosa a disposizione e deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi.

Probabili formazioni di Grosseto-Livorno

GROSSETO (3-5-2): Raffaelli; Saio, Davi, Russo; Aprili, Sabelli, Bensaja, Guerrini, Macchi; Riccobono, Senigagliesi.

LIVORNO (3-5-2): Biagini; Savshak, Ronchi, Schiaroli; Brisciani, Likaxhiu, Tanasa, Nardi, Curcio; Giordani, Henrique.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in tv su granducatotv, emittente televisiva regionale disponibile in toscana sul canale 15. In streaming sarà visibile sul sito www.granducato.it e su Radio Bruno nella sezione facebook “tutto calcio di Radio Bruno”.

A cura di Davide Cherubini