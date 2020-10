Serie C, diretta Gubbio – Arezzo: risultato in tempo reale

La partita Gubbio – Arezzo dell’8 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la terza giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 18.30

GUBBIO – Mercoledì 8 ottobre, allo Stadio “Barbetti”, si gioca Gubbio – Arezzo, posticipo della terza giornata del campionato del Girone B di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 18.30. La gara si svolgerà a porte chiuse, come da nota della società rossoblù.

Le probabili formazioni di Gubbio – Arezzo

Brutto inizio stagionale per entrambe le squadre non sono riuscite a raccogliere alcun punto nelle due partite precedenti, senza contare che la squadra toscana é stata anche battuta pesantemente (4-0) in Coppa Italia dalla Cremonese. Il Gubbio é reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Sambenedettese mentre l’Arezzo ha perso in casa per 0-1 contro il Perugia.

Probabile modulo 4-3-3 per la squadra allenata da Torrente, con Cucchietti in porta e difesa composta dalla coppia centrale Uggè – Ferrini e da Formiconi e Migliorelli ai lati. A centrocampo Sainz Maza, Mėgelaitis e Malaccari. Tridente offensivo composto da Pasquato, Pellegrini e Gómez.

L’Arezzo potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Tarolli tra i pali e retroguardia formata da Borghini, Cipolletta e Bonaccorsi. In cabina di regia Picchi con Foglia e Bertoletti mezz’ali; sulle fasce Luciani e Piu. Davanti Cutolo e Sane.

GUBBIO (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Migliorelli; Sainz Maza, Mėgelaitis, Malaccari; Pasquato, Pellegrini , Gómez. Allenatore: Vincenzo Torrente

AREZZO (3-5-2): Tarolli; Borghini, Cipolletta, Bonaccorsi; Luciani, Foglia, Picchi, Bortoletti, Piu; Cutolo, Sane. A disposizione: Loliva, Mosti,Borghini, Maleš, Belloni, Zuppel, Nader, Maggioni, Raja, Gilli, Sportelli, Sussi, Pesenti. Allenatore: Alessandro Potenza.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Gubbio – Arezzo, valevole per la terzda giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.