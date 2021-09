Gubbio – Virtus Entella 3-1: diretta live e risultato finale

La partita Gubbio – Virtus Entella del 18 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 4° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: GUBBIO-VIRTUS ENTELLA 3-1

SECONDO TEMPO

90′ Arriva il segnale dall’arbitro il match Gubbio – Virtus Entella si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 3 a 1. Grazie per averci seguito e alla prossima

59′ Gol di Facundo Lescano. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 3 a 1

56′ Gol! Doudou Mangni riesce a trovare la via della rete

53′ Ed è gol! Manuel Sarao . Il risultato cambia, 2 a 0 adesso

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Gubbio e Virtus Entella, ben trovati con la nostra cronaca

PRIMO TEMPO

45′ Non c’è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Gubbio e Virtus Entella, all’intervallo siamo sul risultato di 3 a 1. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo

17′ Arriva la rete per Gubbio con Andrea Cittadino! Questo il nuovo risultato 1 a 0 tra le due squadre

1′ Il direttore di gara da inizio alla partita!

Gubbio – Virtus Entella in campo, siamo pronti a commentare l’incontro nella speranza di divertici assieme

Tabellino

GUBBIO (4-3-3): S. Ghidotti; S. Oukhadda, A. Redolfi, A. Signorini, G. Aurelio, N. Malaccari, A. Cittadino (dal 37′ st N. Francofonte), D. Bulevardi (dal 45′ st M. Migliorini), A. Arena (dal 23′ st M. Sainz-Maza), M. Sarao, D. Mangni. A disposizione: M. Meneghetti, L. Elisei, L. Migliorelli, F. Bonini, G. Formiconi, F. Lamanna, F. D’Amico, S. Spalluto. Allenatore: Vincenzo Torrente.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): A. Paroni; M. Coppolaro, M. Silvestre, L. Barlocco (dal 25′ st M. Cicconi), L. Di Cosmo, D. Dessena (dal 25′ st L. Morosini), A. Paolucci, A. Rada, A. Schenetti, S. Merkaj (dal 1′ st A. Magrassi), F. Lescano. A disposizione: D. Borra, G. Cleur, M. Pavic, N. Karic, J. Lipani, L. Meazzi, F. Macca, A. Capello. Allenatore: Gennaro Volpe.

Reti: al 17′ pt Andrea Cittadino, al 8′ st Manuel Sarao, al 11′ st Doudou Mangni, al 14′ st Facundo Lescano.

Ammonizioni: al 30′ pt A. Cittadino (GUB), al 40′ st F. D’Amico (GUB), al 1′ st D. Dessena (VIR).

Formazioni ufficiali

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. A disposizione: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Lamanna, Francofonte. Sainz Maza. D’Amico, Spalluto. Allenatore: Torrente

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Di Cosmo, Silvestre, Coppolaro, Barlocco; Rada, Paolucci, Dessena; Schenetti; Merkaj, Lescano. A disposizione: Borra, Alesso, Magrassi, Lipani, Karic, Morosini, Cicconi, Macca, Cleur, Meazzi, Pavic. Allenatore: Volpe

La presentazione del match

GUBBIO – Sabato 18 settembre, alle ore 17.30, allo Stadio Pietro Barbetti, si giocherà Gubbio – Virtus Entella, match valido per la quarta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro la Reggiana e in classifica hanno 5 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga per 2-0 contro la Lucchese e sono a quote 6 mentre in settimana si sono qualificati per gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo 1-2 il Cesena al Manuzzi; nelle ultime cinque gare hanno vinto quattro volte e perso contro il Montevarchi e ad oggi posono itenersi la vera rivelazione del torneo. A dirigere la gara tra Gubbio e Virtus Entella sarà il Sig. Paride Tremolada di Monza coadiuvato dagli assistenti Signori Marco Carrelli di Campobasso e Luca Dicosta di Novara, quarto ufficiale il Sig. Matteo Frosi di Treviglio. Sarà una prima assoluta tra queste due squadre. Gubbio ed Entella, infatti, si sono sfiorate più volte, ma non si sono mai incrociate. Entrambe, però, dopo una buona partenza sono chiamate alla prova del nove. Un primo vero esame di maturità che servirà per testare le ambizioni dell’Entella e la voglia di continuare a stupire del Gubbio. “Una partita durissima. – come la ha definita il capitano biancoceleste Paolucci- Il Gubbio è imbattuto e non ha subito neanche un gol in queste prime tre uscite, quindi, ci vorrà la miglior Entella per portare a casa il bottino pieno. Penso che dovremo mettere in campo grande attenzione ed essere pazienti, ci saranno dei momenti nei quali potremo avere delle difficoltà, ma se saremo bravi a sfruttare le occasioni che avremo sono sicuro che potremo fargli male. Queste prime giornate di campionato stanno dimostrando come ci sia veramente grande equilibrio. Tutte le cosiddette “grandi” hanno avuto qualche difficoltà. Questa è la serie C, una categoria dove se manchi di concentrazione e cattiveria agonistica fai fatica contro chiunque”.

QUI GUBBIO – Probabile modulo 4-3-3 per il Gubbio con Ghidozzi in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Redolfi-Signorini e ai lati da Oukhadda e Signorini e Aurelio. A centrocampo Malaccari, Cittadino, e Francofonte. Tridente offensivo composto da D’Amico, Sarao e Arena.

QUI ENTELLA – Probabile modulo 4-3-1-2 con Borra in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Coppolaro-Pavic e ai lati da Di Cosmo e Cicconi. A centrocampo Lipani, Karic e Meazzi. Sulla trequarti Macca, di supporto alla coppia di attacco formata da Magrassi e Morosini.

Le probabili formazioni di Gubbio – Virtus Entella

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini; Aurelio, Malaccari, Cittadino, Francofonte; D’Amico , Sarao, Arena. Allenatore: Torrente.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Di Cosmo, Coppolaro, Pavic, Cicconi; Lipani, Karic, Meazzi; Macca; Magrassi, Morosini. Allenatore: Volpe

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Gubbio – Virtus Entella verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.