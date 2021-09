Salernitana – Atalanta: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Salernitana – Atalanta del 18 settembre 2021, incontro valido per la quarta giornata della Serie A

SALERNO – Tra poco faranno andrà in scena Salernitana – Atalanta, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: quelle ufficiali saranno disponibili a partire dalle ore 19:45. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 20:45.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le probabili formazioni di Salernitana – Atalanta

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Castori

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

STADIO: Stadio Arechi