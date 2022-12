Hatayspor – Lazio 2-5: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hatayspor – Lazio di Venerdì 16 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole dei biancocelesti

DUBAI – Dopo l’amichevole contro il Galatasaray, vinta per 1-2, Venerdì 16 dicembre, ad Antiochia, la Lazio affronterà; la gara avrà inizio alle 16 e si svolgerà a porte chiuse. Per i biancocelesti un altro ottimo test di preparazione in vista della ripresa del campionato, che li vedrà impegnati il 4 gennaio alle ore 16.30 contro il Lecce. L’Hatayspor é quattordicesimo nel massimo campionato turco, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione, con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e sette sconfitte, dodici gol fatti e ventidue subiti. La Lazio, dopo il 3-0 rimediato dalla Juventus, é quarta a quota 30 con un cammino di nove partite vinte, tre pareggiate e tre perse, ventisei reti realizzate e undici incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Corekci, Vranjes, Oksuz, Aksoy, Aabid, Ergun, Riberio, El Kaabi, Lobjanizde, Andreda. A disposizione: Yigiter, Boyar, Alici, Cagiran, Bas, Soni, Varga, Bekaroglu, Yilmaz, Boudjemaa, Kanak, Yildirim. Allenatore: Demirel Volkan

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Adamonis, Radu, Gila, Romagnoli, Hysaj, Kamenovic, Milinkovic, Cataldi, Bertini, Basic, Felipe Anderson, Romero, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Presentazione del match

QUI HATAYSPOR – Demirel dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Kardesler in porta e difesa composta da Adekugbe, Oksuz, Yilmaz e Cörekci. In mediana Ruben e Aabid. Sulla trequarti Ergun, Kanak e Ruben Ribeiro, a sostegno dell’unica punta Zé Luis.

QUI LAZIO Assenti gli atleti reduci dal Mondiale, Sarri dovrebbe rispondere con il classico 4-3-3 con Provedel tra i pali e difesa a quattro formata al centro da Casale e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo. Basic, Cataldi e Luis Alberto. Tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Lazio Style Channel, visibile tramite un abbonamento al pacchetto Sky calcio al canale 233.