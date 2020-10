Hellas Verona – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Benevento del 2 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Serie A

VERONA – Lunedì 2 novembre alle ore 20.45 si giocherà Hellas Verona – Benevento, incontro valevole per il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal buon pareggio esterno contro la Juventus ed in classifica occupano l’ottavo posto con 8 punti. In settimana gli Scaligeri hanno superato il turno di Coppa Italia battendo il Venezia ai rigori. Dall’altra parte ci sono i sanniti che, in campionato, vengono dalla sconfitta casalinga contro il Napoli ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 6 punti. In settimana la squadra di Inzaghi ha salutato la Coppa Italia perdendo in casa contro l’Empoli.

La cronaca minuto per minuto

HELLAS VERONA-BENEVENTO IN DIRETTA Lunedì 2 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Empereur, Magnani e Dawidowicz. A centrocampo Vieira e Tameze in cabina di regia con Dimarco e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Colley e Zaccagni alle spalle di Kalinic.

QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Letizia e Foulon sulle corsie esterne mentre nel mezzo Glik e Caldirola. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Ionita e Dabo mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Caprari, Lapadula e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Benevento, valevole per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 e 240 del satellite) e Sky Sport Calcio Uno (canale 251 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Benevento

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Magnani, Dawidowicz; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Colley, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Lapadula, Insigne. Allenatore: F. Inzaghi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi