Hellas Verona – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

VERONA – Domenica 6 dicembre, alle ore 12.30 si giocherà Hellas Verona – Cagliari, lunch match della decima giornata di Serie A 2020/2021. Entrambe le squadre sono state protagoniste di risultati altalenanti nelle ultime partite. Tuttavia i padroni di casa possono essere contenti della grande vittoria a Bergamo in un campo difficile contro l’Atalanta. Questa vittoria ha infatti concesso all’Hellas di portarsi a ridosso della zona Europa League con appena due punti di distanza da Roma e Napoli. Gli ospiti del Cagliari invece, dopo la sosta e dopo la sconfitta contro la Juve, hanno sfiorato la vittoria contro lo Spezia, dove hanno subito il gol del pareggio praticamente a tempo scaduto. Di Francesco ha bisogno di punti, ma soprattutto di una vittoria per dare fiducia all’ambiente, anche se non sarà semplice in un campo ostico come il Bentegodi, dove il Verona ha uno score molto positivo. L’arbitro del match sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Ivan Juric dopo la grande vittoria a Bergamo contro il suo maestro Gasperini, non cambierà modulo. Dovrebbe affidarsi al solito 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali. Difesa a 3 con Cetin, Dawidowicz e Ceccherini. A centrocampo vediamo Faraoni e Dimarco sulle corsie esterne, mentre al centro ci saranno Tameze e Miguel Veloso. In attacco dovrebbero esserci Zaccagni e Barak a supporto di Di Carmine.

QUI CAGLIARI – Di Francesco dovrà fare i conti con vari assenti causa Covid. Sono infatti 5 i calciatori del Cagliari contagiati, tra cui Ounas autore di una grande prestazione contro lo Spezia. Per loro 4-2-3-1 con Cragno in porta, difeso da Walukiewicz e Klavan centrali, mentre sugli esterni ci saranno Faragò e Carboni. Centrocampo a 2 con Marin e Rog e sulla trequarti il trio composto da Zappa, J. Pedro e Sottil alle spalle di Pavoletti, tornato al gol nell’ultimo turno di campionato.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Cagliari

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Zaccagni, Barak; Di Carmine. Allenatore: Juric

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Carboni; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Bentegodi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Cagliari, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli utenti avranno l’opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l’app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l’app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra Hellas Verona e Cagliari di domenica anche attraverso il decoder di Sky Q. Gli utenti DAZN potranno assistere al match tra Hellas Verona e Cagliari in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l’app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l’evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d’accesso.