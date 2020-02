Serie A, Hellas Verona – Juventus: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Juventus: incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

VERONA – Sta per terminare l’attesa di Hellas Verona – Juventus che si affronteranno per la 23ma giornata di campionato. Dalle 19.45 saranno disponibili le formazioni ufficiali che daranno vita al match che potremo seguire con la nostra cronaca diretta a partire dall’ingresso i campo delle due squadre. Intanto proviamo a vivere la vigilia con Juric carico in vista di questo incontro: “Juve? Assomiglia a Sarri, a livello di gioco ha fatto passi in avanti. La affronteremo come abbiamo sempre fatto, i ragazzi vogliono fare una grande partita e dobbiamo andare sopra i nostri limiti. Ronaldo? Nessuna contromisura. Non è facile entrare nel ritmo che ha la squadra in questo momento“. Sarri lascia qualche dubbio sul possibile ritorno al 4-3-1-2: “Il sistema di gioco varierà in base alle garanzie di certi giocatori: nel momento in cui sarà più utile tornare al 4-3-1-2 lo faremo. Ci stiamo organizzando per entrambi i moduli, siamo pronti per entrambi. Potrebbe esserci utile avere un attaccante che dà profondità, ma anche uno che ti viene incontro. Bisogna decidere quale delle due privilegiare”.

Hellas Verona – Juventus, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. A disposizione: Berardi, Radunovic, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Verre, Bocchetti, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Coccolo, Matuidi, Olivieri, Ramsey, Dybala. Allenatore: Sarri

Arbitro: Davide Massa di Novi Ligure

Assistenti: Tegoni, Colarossi

IV ufficiale: Marinelli

VAR: Fabbri

AVAR: Alassio