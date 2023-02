Hellas Verona – Lazio 1-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Lazio del 6 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la ventunesima giornata di Serie A

VERONA – Lunedì 6 febbraio alle ore 18:30 andrà in scena Hellas Verona – Lazio , incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli scaligeri guidati da Zaffaroni sono rientrati molto bene dalla sosta collezionando, dal quattro gennaio, due pareggi, due vittorie e una sola sconfitta maturata a San Siro contro l’Inter. In casa gialloblu saranno quattro le assenze: Faraoni, Miguel Veloso, Henry e Hrustic. Al Bentegodi arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che è chiamata a reagire dopo l’eliminazione di giovedì in Coppa Italia per mano della Juventus a Torino. I biancocelesti dovrebbero ritrovare Immobile dal primo minuto in campionato, mentre ci sono alcuni dubbi in merito alla presenza di Felipe Anderson che aveva accusato un piccolo affaticamento muscolare dopo la trasferta piemontese. La partita di andata, disputata l’11 settembre, finì 2-0 per i capitolini grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. La gara sarà affidata al sig. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta coadiuvato da Costanzo e Passeri, il quarto uomo sarà Giua, mentre al VAR andranno Banti e Longo.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: VERONA-LAZIO 1-1 SECONDO TEMPO 23' Fuori Immobile, dentro Felipe Anderson. 22' Entra Gaich, esce Ngonge. 16' Entra Vecino, esce Cataldi. 15' Si fa sotto Lasagna, ma Marusic riesce a sventare il pericolo. 11' Doig intercetta un pallone di Hysaj e cerca di gabbare Provedel, che manda in angolo. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 8' Palo dell'Hellas! Calcio piazzato di Lazovic dal limite dell'area! Sfiorato il ribaltone! 7' La situazione è tornata in parità: 1-1! 6' Reteeeeeeeeeeeeeeeee! Gran calcio di punizione di Lazovic e, sotto porta, arriva il colpo di testa vincente di Ngonge che, lasciato troppo libero, la mette dentro con un tempismo perfetto! 1' Comincia la seconda frazione. Non ci sono stati cambi. PRIMO TEMPO 45 2' Il primo tempo si chiude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci saranno due minuti di recupero. 44' Goooooooooooooooooool! Pedro avvia un'azione meravigliosa e, in area, si gira per poi trovare l'angolino con il sinistro, indovinando una parabola imparabile! Lazio in vantaggio! 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 36' Le due squadre finora non si stanno facendo troppo male. 35' Si fa sotto Immobile con un gran destro al volo, poi sulla ribattuta tira debolmente e non riesce a impensierire Montipò. 34' Ammonito Magnani per fallo su Zaccagni. 28' Ammonito Zaccagni per fallo su Duda. 24' Ammonito Duda per un fallo su Zaccagni. 19' Lasagna serve Ngonge, che prova il mancino: Provedel ribatte, ma l'accorrente Doig manda fuori e spreca un'occasione clamorosa. 15' Eccoci al quarto d'ora, il punteggio resta invariato. 11' Punizione battuta da Milinkovic, ma la sfera fa la barba alla traversa. Peccato. 10' Giunti al decimo, non ci scostiamo dal pareggio a occhiali. 6' Corner battuto da Luis Alberto, ma Montipò c'è. 5' Dopo cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 3' Assist gustoso di Ngonge a Lasagna, ma quest'ultimo non ci arriva. Peccato. 1' Si parte! Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della gara di Serie A tra Hellas Verona e Lazio. Lunedì 6 febbraio 2023 dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 18.30 la cronaca della partita con commento in diretta. TABELLINO HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge (22' st Gaich); Lasagna. A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Sulemana. All. Zaffaroni LAZIO (4-3-3): Provedel; Hyasj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (16' st Vecino), Luis Alberto; Zaccagni, Immobile (23' st Felipe Anderson), Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Cancellieri, Gila, Romero, Basic. All. Sarri Reti: 44' pt Pedro, 6' st Ngonge Ammoniti: Duda, Zaccagni, Magnani

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Zaffaroni schiererà i suoi con il 3-4-2-1. In porta ci sarà come di consueto Montipò, davanti all’estremo difensore scenderanno in campo Magnani, Hien e Ceccherini. Giocheranno a tutta fascia Depaoli e Doig con Tameze e Duda al centro del centrocampo. Dietro all’unica punta Djuric svarieranno Lasagna e Lazovic.

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà Provedel, in difesa con ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi avrà le chiavi del centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da uno tra Felipe Anderson e Pedro, Immobile e Zaccagni.

I convocati del Verona

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da Marco Zaffaroni per la sfida contro la Lazio:

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Hien, Ceccherini, Magnani, Depaoli, Cabal, Coppola.

Centrocampisti: Zeefuik, Doig, Verdi, Lazovic, Terracciano, Abildgaard, Duda, Tamèze, Sulemana.

Attaccanti: Lasagna, Djuric, Braaf, Ngonge, Kallon, Gaich.

I convocati della Lazio

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da Maurizio Sarri per la sfida contro il Verona:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino.

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Lazio

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lasagna, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri

STADIO: Marcantonio Bentegodi di Verona

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Lazio, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Hellas Verona – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.